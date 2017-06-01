

Galatasaray'ın alt yapısında yetişen ve 2003 yılından itibaren A takım forması giyen Sabri Sarıoğlu'nun sözleşmesi sona erdi.







Geçtiğimiz yaz ayında sarı-kırmızılılar ile 1 yıllık sözleşme yenileyen Sarıoğlu'nun sözleşmesinin son günü 31 Mayıs 2017'di. 1 Haziran itibariyle başarılı futbolcu serbest kaldı.







Bu sezon Süper Lig'de 33 maça çıkan deneyimli futbolcu 2 gol, 1 asistle mücadele ederken, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 6 karşılaşmaya çıktı ve 1 gol kaydetti. Galatasaray'da 14 sezonda 477 resmi müsabakaya çıkan milli futbolcu, rakip fileleri 25 kez havalandırdı







kaynak:sabah