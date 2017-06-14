SABRİ'YE BÜYÜK DESTEK: SEN BU KULÜBÜN EFSANESİSİN
Galatasaray'la yollarını ayıran Sabri Sarıoğlu'na arkadaşlarından duygusal veda mesajları geldi.
Galatasaray'da sözleşmesinin sona ermesinin ardından yeni sözleşme imzalanmayacağı açıklanan Sabri Sarıoğlu'na sosyal medya üzerinden eski takım arkadaşları destek oldu.
Sezon sonunda Japonya'ya transfer olan Lukas Podolski, "Teşekkürler Sabri, sen bir Galatasaray efsanesisin! Bu gibi değerli oyunculara daha fazla saygı gösterilmeli" mesajını paylaşırken, Arda Turan, paylaştığı Sabri Sarıoğlu fotoğrafının altına "Her şey için teşekkürler efsane" iletisini yazdı.
kaynak:sabah
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar