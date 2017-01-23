

Her dönemde kadınlarca önemsenen belli başlıklar vardır. Bunlardan biri belki de en önemlileri saçtır. Her kadın saçlarının bakımlı, hacimli ve gösterişli olmasını ister fakat bazen bu güzel görüntü için saç bakım ürünleri , şampuanlar, saç maskeleri ve saç kremleri için çok fazla para harcamak zorunda kalınır. Aslında doğal saç bakımı ile ve belli başlı yöntemlerle haddinden fazla harcama yapmaya gerek yoktur.



Uzun Saçlar



Saç bakımı için aslında herkesçe bilinen yumurta akı saçları beslemekle beraber uzamasına da yardımcı olur. Islak saçlarınıza iyice çırpılmış yumurta akını saç diplerinizden başlayarak uygulayın ve bir saat bekleyin eğer isterseniz bu yöntemi zeytinyağı ilave ederek de uygulayabilirsiniz. Bir diğer püf nokta ise bol bol su içmektir su metabolizmanızın iyi çalışmasını sağlayıp aynı zamanda da saçlarının daha güçlü olmasına yardımcı olur. Saçınızı nemlendirir, kolay kolay yıpranmamasını ve daha yumuşak olmalarını sağlar.



Kepeksiz Saçlar



Saçlardaki kepeğin en önemli sebeplerinden biri saçlarımızı şampuandan iyi arındıramamak veya aşırı saç spreyi ve jöle kullanmak. Saçlarımızda kalan bu saç bakım ürünleri saçınızda kepek oluşumuna sebep olur. Kepeklerden kurtulmak için saçımızı yıkadıktan sonra saçlarımızı iyice durulamak gerekir. Jöle ve saç spreyi kullanımından sonra saçlarımızı iyice yıkamak ve saç bakım kremi uygulamak kepeksiz saçlar için oldukça önemlidir . Saç Bakımınız için jöle, saç spreyi ve kuru şampuan gibi kimyasalları kullanmayı azaltmanız kepek oranını da azaltacaktır. Kepek ve saç derisi rahatsızlıklarınız için saç derinize belli aralıklarla kil maskesi uygulayabilirsiniz.



Saçtaki Yağlanmayı Azaltmak İçin Öneriler



Sağlıklı saçlar için saç tipinize uygun bakım ürünleri kullanmalısınız. Her ne kadar yağsız saçlar ilgi çekici olsa da saç köklerimizin de bir miktar yağa ihtiyacı vardır. Üstelik aşırı yağsız ve nemsiz saçlar hacimsizliğe sebep olur. Saç bakımınız için saçlarınızı sıcak suyla yıkamayın sıcak su saçlarınızdaki yağı çeker ve vücut daha fazla yağ üretme gereği duyar. Hafta da veya 15 günde bir saç diplerinize sirke ile masaj yapıp durulayabilirsiniz bu sayede saçlarınızdaki fazla yağlanmadan kurtulabilirsiniz.



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