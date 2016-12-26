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saç dökülmesine karşı çok etkili

SAÇ DÖKÜLMESİNE KARŞI ÇOK ETKİLİ

Zengin içeriği ile birçok hastalığa iyi gelen ıspanak, cinsel hayata da güç katıyor. Libidoyu artırıp, çiftlerin yüzünü güldürüyor...

Tarih : 26 Aralık 2016, 15:01
Puan Ver : Saç Dökülmesine Karşı Çok Etkili(5/10)2


İçerdiği A, C vitamini, potasyum, magnezyum ve çinko ile ıspanak tam bir afrodizyak deposu çıktı. "Çinko, libido seviyesinin ve testoteron hormonunun artmasına yardımda bulunur. Ispanaktaki çinko ile cinsel gücünüzü ve arzunuzu artırabilirsiniz" diyen uzmanlar, sağlığa faydalarını şöyle sıralıyor:



KANSERE KARŞI ETKİLİ



Yeni hücrelerin oluşumu ve devamlılığında rol oynar. Özellikle hamilelik ve bebeklik dönemlerinde hayati önem taşır. Yapılan bir çalışmada haftada 3 porsiyon ve üzeri yeşil yapraklı sebze tüketenlerde mide kanserine yakalanma riskinin yüzde 46 daha az olduğu saptanmıştır.



Bir başka çalışmaya göre de ıspanakta bulunan neoksantin adlı bir karotenoid kanserli hücre artışı ve çoğalmasını önler. Yüksek potasyum içeriği ile vücutta sodyumun etkilerini azaltıp kan basıncının yükselmesini önler. Ispanak içerdiği K vitamini ile kemikleri güçlendirir. Saç dökülmesine karşı etkili olur.



 



kaynak:sabah








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