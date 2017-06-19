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saç dökülmesini önlüyor ve…

SAÇ DÖKÜLMESİNİ ÖNLÜYOR VE…

Halk arasında karaca ot olarak bilinen ancak tarihten bu yana 'her derde deva' niyetiyle tüketilen çörek otunun soğuk sıkım yağının faydaları saymakla bitmiyor.

Tarih : 19 Haziran 2017, 13:24
Puan Ver : Saç Dökülmesini Önlüyor Ve…(7/10)6


Halk arasında karaca ot olarak bilinen ancak tarihten bu yana 'her derde deva' niyetiyle tüketilen çörek otunun soğuk sıkım yağının faydaları saymakla bitmiyor. Alternatif tıp meraklıları tarafından yoğun ilgi gören çörek otunun soğuk sıkım yağının yoğun ilgi gördüğünü belirten Gıda Mühendisi Eda Bedir, tarihten bu yana çörek otunun önce sağlık için tüketildiğini belirtti.



Kalp sağlığını koruması, kanseri önlemedeki gücü, cinsel güce etkisi, damar tıkanıklığı, sinüzit, dolaşım ve boşaltım sistemine kadar çörek otunun her derde deva bir bitki olduğunu belirten Eda Bedir, firma olarak ülke genelindeki tüm mağazalarda soğuk sıkım çörek otu yağı satışı yaptıklarını belirtti.



İlaç kullanmayı sevmeyen ve ilacın yan etkilerine maruz kalmak istemeyenler tarafından daha çok tercih edilen çörek otu yağının faydalarının saymakla bitmeyecek kadar çok olduğunu kaydeden Gıda Mühendisi Eda Bedir, "Neredeyse her derde derman olan çörek otu yağının faydaları saymakla bitmiyor.



Günümüzün en büyük sağlık sorunlarının başında gelen kolesterolü düşürücü etkisinden diş ağrısına, hazımsızlıktan zayıflatıcı etkisine kadar birçok sağlık sorunun çözümü için kullanılan çörek otu ve yağı aynı zamanda kalbin de dostu ve koruyucusu bir ürün. Normal çörek otu şeklinde tüketilebildiği gibi soğuk sıkım yağı daha çok tercih ediliyor" dedi.



 



kaynak:sabah








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