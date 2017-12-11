FETÖ/PDY operasyonunda İstanbul'da gözaltına alınan eski Alanya Kaymakamı çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

15 AYDIR FİRARİYDİ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 15 aydır firari eski Alanya Kaymakamı Erhan Özdemir'i yakalamak için çalışma başlattı.

SAÇINI BOYATIP SAKAL BIRAKTI AMA YAKALANMAKTAN KURTULAMADI

Özdemir'in İstanbul'da olduğunu belirleyen polis ekipleri, yapılan teknik takip sonucu şüpheliyi saklandığı evde 15 gün önce gözaltına aldı. Özdemir'in tanınmamak için saçını boyatıp sakal bıraktığı görüldü.

"BEN DEVLETE AYIP ETMEDİM"

Evinde yapılan aramada ise 5 cep telefonu, 4 adet flaş bellek ile sahte kimlik ele geçirildi. TEM Şube'deki işlemlerinin ardından Özdemir, bu sabah adliyeye sevk edildi. Erhan Özdemir, ekip otosuna bindirilirken, "Ben devlete ayıp bile etmedim arkadaşlar" dedi.

TUTUKLANDI

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesi alınan eski kaymakam Erhan Özdemir, tutuklanma talebiyle 4. Asliye Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Özdemir 'Terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: haberinburada