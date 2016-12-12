Saçlarının cansızlığından şikayetçi olan kadınlar dikkat! Ayva çekirdekleri kaynatılıp elde edilen su saçlara sürüldüğünde bu sorununuz ortadan kalkar.



Ayva çekirdeği suyu içilirse ses kısıklığı ve öksürüğe iyi gelir. Egzama ve basur memelerine de fayda sağlar. Yüz ve boyun kırışıklığını giderir.







kaynak:sabah