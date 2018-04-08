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Saddam'ın Öldü Denilen Sağ Kolu Abd İle Alay Edercesine Video Yayınlayıp Bağdat'a Savaş İlan Etti
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SADDAM'IN ÖLDÜ DENİLEN SAĞ KOLU ABD İLE ALAY EDERCESİNE VİDEO YAYINLAYIP BAĞDAT'A SAVAŞ İLAN ETTİ


Saddam'ın Öldü Denilen Sağ Kolu ABD ile Alay Edercesine Video Yayınlayıp Bağdat'a Savaş İlan Etti
Tarih : 08 Nisan 2018, 19:00
Puan Ver : Saddam'ın Öldü Denilen Sağ Kolu Abd İle Alay Edercesine Video Yayınlayıp Bağdat'a Savaş İlan Etti(5/10)1

2003 yılında Saddam Hüseyin'in devrilmesinden sonra Saddam ve bir çok yakın arkadaşı öldürülmüş veya hapse atılmıştı.

2015 YILINDA ÖLDÜĞÜ DUYURULMUŞTU

O zamandan beri kayıp olan Saddam'ın sağ kolu General İzzet İbrahim el-Duri'nin 17 Nisan 2015'te ABD askerlerinin düzenlediği operasyonda Selahaddin Kenti'nde öldürüldüğü duyurulmuştu.

3 YIL SONRA VİDEO YAYINLADI

Ancak el-Duri, ölüm haberinden 3 yıl sonra adeta ABD yönetimiyle dalga geçercesine Facebook üzerinden videosunu yayınladı.

"BAĞDAT'A SAVAŞ İLAN EDECEĞİZ"

Ba'as Partisi'nin 71'nci yıl dönümü nedeniyle yayınladığı videoda İran'ın Ortadoğu'daki müdahalesini kınadığını söyleyip Suudi Arabistan'dan yardım istedi. Sözlerine devam eden el-Duri, Ba'as üyelerinin serbest bırakılmaması halinde Bağdat'a savaş ilan edeceklerini söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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