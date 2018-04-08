2003 yılında Saddam Hüseyin'in devrilmesinden sonra Saddam ve bir çok yakın arkadaşı öldürülmüş veya hapse atılmıştı.

2015 YILINDA ÖLDÜĞÜ DUYURULMUŞTU

O zamandan beri kayıp olan Saddam'ın sağ kolu General İzzet İbrahim el-Duri'nin 17 Nisan 2015'te ABD askerlerinin düzenlediği operasyonda Selahaddin Kenti'nde öldürüldüğü duyurulmuştu.

3 YIL SONRA VİDEO YAYINLADI

Ancak el-Duri, ölüm haberinden 3 yıl sonra adeta ABD yönetimiyle dalga geçercesine Facebook üzerinden videosunu yayınladı.

"BAĞDAT'A SAVAŞ İLAN EDECEĞİZ"

Ba'as Partisi'nin 71'nci yıl dönümü nedeniyle yayınladığı videoda İran'ın Ortadoğu'daki müdahalesini kınadığını söyleyip Suudi Arabistan'dan yardım istedi. Sözlerine devam eden el-Duri, Ba'as üyelerinin serbest bırakılmaması halinde Bağdat'a savaş ilan edeceklerini söyledi.

Kaynak: haberinburada