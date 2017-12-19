SADECE YATARAK PARA KAZANIYORLAR! VÜCUT ISISIYLA BİTCOİN ÜRETİLİYOR
Hollandalı bir firma vatandaşların yattıkları yerden para kazanmasına imkan sağlıyor. Kişilerin vücut enerjileriyle Bitcoin üretilen cihazların elektrik ihtiyacı karşılanıyor.
The Next Web'in haberine göre Hollandalı IoHO isimli bir girişim, vücut ısısından elde ettiği enerjiyi Bitcoin üretiminde kullanıyor. Şimdilik 37 kişinin termostatik enerjisinden elektrik üretiliyor. Bugüne kadar kişilerden 127 bin 210 miliwatt'lık elektrik sağlandı. Bu enerjiyle 16 bin 954 coin elde edildi.
YÜZDE 80'İ YATANLARA
Söz konusu coinlerden elde edilen gelirin yüzde 80'i yatarak vücut enerjisini verenlere veriliyor. IoHO'nun kurucusu Manuel Beltran, "Bu proje ile yeni bir akım başlatmak istiyorum" açıklamasında bulundu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica'ya Dev Teklif
- Coutinho'dan Barcelona Sorusuna Yanıt: Şu Andan Zevk Almaya Bakıyorum
- Atletico Madrid, Barcelona'yı Fıfa'ya Şikayet Etti
- Beşiktaş'ta Korkutan Sakatlık! Yıldız Futbolcu İdmanı Yarıda Bıraktı
- Trabzonspor Başkanı Usta İddialı Konuştu: Daha İyi Olacağız
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar