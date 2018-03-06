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Sağanak yağış, fırtına İstanbul'a tekrar dönüyor

SAĞANAK YAĞIŞ, FIRTINA İSTANBUL'A TEKRAR DÖNÜYOR

Meteoroloji, İstanbul için uyarıda bulundu. Pazar günü etkisini gösteren yağış, perşembeden itibaren fırtınayla birlikte tekrar bastıracak.

Tarih : 06 Mart 2018, 09:50
Puan Ver : Sağanak Yağış, Fırtına İstanbul'a Tekrar Dönüyor(5/10)1

Meteoroloji'den İstanbullulara kritik bir uyarı daha geldi. 4 Mart Pazar günü aniden bastıran kuvvetli sağanak yağışlar İstanbul'a tekrar geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için 5 günlük hava tahminine göre 8 Mart Perşembe günü fırtına ve yağış kapıda.

TÜRKİYE GENELİ SAĞANAK YAĞIŞLI OLACAK

Yapılan son değerlendirmelere göre, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları dışında kalan tüm bölgelerin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve sağanak, öğle saatlerinden sonra Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel olarak gök gürültülü sağanak, Bitlis, Hakkari, Van ve Ağrı çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve yüksekleri kar şeklinde olması bekleniyor.

KUZEYDE SICAKLIKLAR ARTACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey kesimlerde 4 ila 8 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

GÜNEYDEN RÜZGAR GELİYOR

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege ve Marmara'nın güney ve batısında yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, öğle saatlerinden sonra yerel olarak gök gürültülü sağanak yağışlı 13

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 16

Bursa: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 21

İzmir: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 20

Adana: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 23

Antalya: Çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı 20

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 15

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 15

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 8

Diyarbakır: Çok bulutlu, sağanak yağışlı, öğle saatlerinden sonra yerel olarak gök gürültülü sağanak yağışlı 18

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Sağanak  Yağış  Fırtına  İstanbul  A  Tekrar  Dönüyor    haber

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