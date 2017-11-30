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Sağlık Bakanı: Hastanelerde Alınan Katkı Paylarını Azaltacağız

SAĞLIK BAKANI: HASTANELERDE ALINAN KATKI PAYLARINI AZALTACAĞIZ

Emekliler başta olmak üzere sağlıktaki katkı paylarından yakınan vatandaşlara iyi haber. Sağlık Bakanı Demircan, "Çalışma başlattık. Vatandaşın katkı payı yükünü hafifleteceğiz" dedi.

Tarih : 30 Kasım 2017, 18:10
Puan Ver : Sağlık Bakanı: Hastanelerde Alınan Katkı Paylarını Azaltacağız(8/10)4

Sağlıktaki katkı paylarından yakınan emeklilerin de aralarında olduğu vatandaşlara müjde geldi. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, özel hastanelerden alınan katkı payları ile ilgili vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine bir çalışma başlattıklarını, belirtti ve "Vatandaşın katkı payı yükünü azaltacağız" dedi."ÜCRETLER YENİLENECEK"

Parlamentoda bazı gazeteciler ile sohbet eden Bakan Demircan, özel hastanelerde alınan katkı payları ile ilgili SUT'ta (Sağlık Uygulama Tebliği) çalışma yapılacağını söyledi. Demircan, önümüzdeki günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bir araya geleceklerini söyleyerek, "SUT aslında Çalışma Bakanlığı yani Sosyal Güvenlik Kurumu'nun konusu ama birlikte çalışacağız. Bizim SUT'taki yeni ücretlerin yenilenmesi konusunda katkımız olacak. Esas sıkıntının bir kaynağı o; katkı payı ücretlerinin sınırlandırılması dahil" dedi. 8 yıldır SUT'taki fiyatların güncellenmediğinin, revize edilmediğinin altını çizen Demircan, "Özel için de devlet kendi hastaneleri için de (üniversite hastaneleri dahil) bunu yapmamış. Siz bunu yapmayınca elbette ki hizmet veren kurumların hastadan alacağı katkı payı konusunda sıkıntı oluyor. Bunların güncellenmesi lazım" dedi.

"KATKI PAYLARI DA ETKİLENECEK"

Demircan, fiyatların güncellenmemesinin katkı paylarını da etkilediğinin altını çizdi ve şöyle dedi:

"Yapacağımız çalışma ile vatandaşın üzerindeki katkı payı yükünü hafifleteceğiz. Şu anda özel hastaneler SUT'tan aldığı ücretleri yetersiz bulduğu için fark talep ediyor vatandaştan. Vatandaşa yüklüyor bunu ve belli bir sınır içinde alıyor bu farkı. SUT'taki ücretler yenilenecek."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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