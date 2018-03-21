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Sağlık Bakanlığı Deniz Baykal'ın sağlık durumunu açıkladı

SAĞLIK BAKANLIĞI DENİZ BAYKAL'IN SAĞLIK DURUMUNU AÇIKLADI

Sağlık Bakanlığı Almanya'dan Türkiye'ye getirilen Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada ''Deniz Baykal'ın genel durumu iyi ve bilinci açık durumda'' denildi.

Tarih : 21 Mart 2018, 15:10
Puan Ver : Sağlık Bakanlığı Deniz Baykal'ın Sağlık Durumunu Açıkladı(9/10)5

Sağlık Bakanlığı'ndan Almanya'dan Türkiye'ye getirilen Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada "Deniz Baykal'ın genel durumu iyi, bilinci açık durumda" denildi.

GATA, DENİZ BAYKAL'IN SAĞLIK DURUMUNU AÇIKLADI

Sağlık Bakanlığı'nın CHP Antalya Milletvekili Sayın Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinden aldığı bilgi notu şöyle: 20.03.2018 tarihinde Hastanemize getirilen Sayın Deniz Baykal, Palyatif Kliniğine kabul edilmiştir. Hemen ardından; Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Fizik tedavi, Kardiyoloji, Göğüs hastalıkları öğretim üyeleri tarafından değerlendirilip gerekli tetkikleri yapılarak tıbbi tedavisi planlanmıştır. Sayın Deniz Baykal'ın genel durumu iyi, bilinci açık durumdadır. Mevcut durumu doğrultusunda gerekli tıbbi tedavisi ve bakımı devam etmektedir. Fizik Tedavi bölümü tarafından fizyoterapi programı uygulanmaya başlanmıştır.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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