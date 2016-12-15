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SAĞLIK BAKANLIĞI HALEP'TEN GELECEK YARALILAR İÇİN HAZIR


SAĞLIK BAKANLIĞI HALEP'TEN GELECEK YARALILAR İÇİN HAZIR
Tarih : 15 Aralık 2016, 15:53
Puan Ver : Sağlık Bakanlığı Halep'ten Gelecek Yaralılar İçin Hazır(10/10)10


Sağlık Bakanlığı, Suriye'nin Halep şehrinden tahliye edilmeye başlanan siviller için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Halep'ten gelmesi beklenen yaralılara ilk müdahale Hatay'da kurulan acil sağlık çadır birimlerinde yapılacak.



Sağlık Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Halep'in doğusunda yaşanan gelişmeler doğrultusunda, yaralılara müdahale için Hatay'da hazırlıklar yapıldı.



Sağlık Bakanlığınca, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'nda olası yaralı gelişlerine karşın ambulanslar hazır bekletiliyor.



Gerekli sağlık hizmetlerinin yürütülmesi ve yapılacak çalışmaları yerinde incelemek üzere Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Hasan Aydınlık da Hatay'a gitti.



Bakanlığın Hatay'daki hazırlıkları kapsamında, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) de Hatay'a gönderildi.



Halep'ten gelmesi beklenen yaralılara ilk müdahale ise Hatay'da kurulan acil sağlık birimlerinde yapılacak. Yaralıların ilk müdahale ve gözlemleri, acil sağlık çadır birimlerinde yapıldıktan sonra hastanelere sevkleri sağlanacak.



Mersin ve Adana başta olmak üzere çeşitli illerdeki hastanelerde de yaralıların sağlık ihtiyaçlarının karşılanması için hazırlık yapıldığı öğrenildi.



 



kaynak:aa








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