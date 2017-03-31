

Emekli Sandığı Kanunu ve Sosyal Güvenlik Kanunu uyarınca, tehlikeli ve yıpratıcı mesleklerde çalışanlar için "yıpranma" hakkı tanınıyor. Bu mesleklerde, çalışılan sürelere ilave yapılarak çalışanların daha erken emekli olmaları sağlanıyor. Sağlık çalışanları da yıpranma hakkından yararlanmak için uzun süredir mücadele ediyor.







Karadeniz Teknik Üniversitesi Hastanesi'nde görev yapan Türk Sağlık- Sen üyesi bir hizmetli, ameliyathanede üroloji bölümünde kullanılan "skopi" cihazından kaynaklı radyasyona maruz kaldığını belirterek dava açtı.







Hizmetli, 2005 yılından beri ameliyathanede çalıştığını belirterek o tarihten itibaren yıpranma payı verilmesi için yaptığı başvurunun hastane yönetimince kabul edilmemesi üzerine hakkını mahkemede aradı.







kaynak:sabah