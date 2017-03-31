İnşaatta Ciro Arttı, Üretim Azaldı
Suriyeli Pilot Tutuklandı
Eski Emniyetçilere Bylock Operasyonu
Ak Parti Grup Başkanvekili Bostancı: Chp İşi Iyice...
İstanbul Merkezli 4 İlde Deaş Operasyonu: 159 Gözaltı
Samsung Mühendisleri Başaramadı Ve Note 8'e Bıraktı!
Youtube Video Açıklamalarını Çevirecek
Htc Vive Fiyatında Bir Günlük İndirim
Günümüzün Otomobil Devleri Gelecekte Yok Olabilir
Facebook'a Roket İkonu Geliyor
Android İnternet Kullanımında İlk Defa Windows'u Geçti
Amazon, Twitch Üzerinde Dizi Film Yayınlayacak
Füzelerin Fırlatıldığı Gemiler Kıbrıs Açıklarında!
Olcay Şahan: Beşiktaş'a Gol Atarsam...
Kırklareli'ndeki Suç Örgütü Operasyonu
Hdp'li Milletvekili Ayşe Acar Gözaltına Alındı
'fi' Dizisini Kaç Kişi İzledi?
Hangi Tuzu Tüketmeliyiz?
Motorine Dört Günde İkinci Zam
İstanbul Tarihi Güne Hazır!

sağlık sektöründe çalışanlara erken emeklilik!

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARA ERKEN EMEKLİLİK!

Karadeniz Teknik Üniversitesi Hastanesi'nde görev yapan bir hizmetlinin radyasyona maruz kaldığı gerekçesiyle açtığı davada Danıştay'ın 'yıpranma' hakkı tanıması, bu konuda adım atılmasını bekleyen sağlık çalışanlarını umutlandırdı. Danıştay'ın verdiği 'yıpranma' kararı emsal oldu.

Tarih : 31 Mart 2017, 16:54
Puan Ver : Sağlık Sektöründe Çalışanlara Erken Emeklilik!(6/10)3


Emekli Sandığı Kanunu ve Sosyal Güvenlik Kanunu uyarınca, tehlikeli ve yıpratıcı mesleklerde çalışanlar için "yıpranma" hakkı tanınıyor. Bu mesleklerde, çalışılan sürelere ilave yapılarak çalışanların daha erken emekli olmaları sağlanıyor. Sağlık çalışanları da yıpranma hakkından yararlanmak için uzun süredir mücadele ediyor.



Karadeniz Teknik Üniversitesi Hastanesi'nde görev yapan Türk Sağlık- Sen üyesi bir hizmetli, ameliyathanede üroloji bölümünde kullanılan "skopi" cihazından kaynaklı radyasyona maruz kaldığını belirterek dava açtı.



Hizmetli, 2005 yılından beri ameliyathanede çalıştığını belirterek o tarihten itibaren yıpranma payı verilmesi için yaptığı başvurunun hastane yönetimince kabul edilmemesi üzerine hakkını mahkemede aradı.



 



kaynak:sabah






Etiketler: Sağlık  Sektöründe  Çalışanlara  Erken  Emeklilik    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER