Fenerbahçe - Beşiktaş maçı, çıkan olaylar nedeniyle tatil edilirken Hasan Ali Kaldırım'ın o esnada muz yemesi kameralara takıldı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ve Beşiktaş karşı karşıya geldi. Mücadelenin ikinci yarısında çıkan olaylar sırasında saha kenarındaki Hasan Ali Kaldırım'ın görüntüsü dikkat çekti.

Tribünden Beşiktaşlı futbolculara ve Teknik Direktör Şenol Güneş'e yabancı madde yağarken, Hasan Ali Kaldırım'ın muz yemesi kameralara takıldı.

ORTALIK KARIŞMIŞTI

Saha içinde futbolcular arasındaki gerginlik, Şenol Güneş'in başına yabancı madde gelmesi ve tribünlerin öfkesinin devam ettiği sıralarda çekilen görüntü, sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Kaynak: haberinburada