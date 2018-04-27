SAHADAKİ EKMEĞİ GÖREN MESUT, HAREKETİYLE 'HELAL OLSUN' DEDİRTTİ
Arsenal'da forma giyen Mesut Özil, Atletico Madrid maçında tribünden gelen ekmek parçasını yerden alıp öperek kenara koydu.
UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçından Arsenal ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi.
Karşılaşma oynanırken tribünlerden sahaya ekmek atıldı.
TRİBÜNDEN GELEN EKMEĞİ ÖPÜP KENARA KOYDU
İngiliz ekibi Arsenal'ın Türk asıllı yıldız ismi Mesut Özil tribünden gelen ekmek parçasını yerden alıp kenara kaldırdı.
Mesut'un yaptığı bu hareket sosyal medyada büyük beğeni kazandı.
Kaynak: Sözcü
Kaynak: haberinburada
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