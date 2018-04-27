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Sahadaki ekmeği gören Mesut, hareketiyle 'helal olsun' dedirtti

SAHADAKİ EKMEĞİ GÖREN MESUT, HAREKETİYLE 'HELAL OLSUN' DEDİRTTİ

Arsenal'da forma giyen Mesut Özil, Atletico Madrid maçında tribünden gelen ekmek parçasını yerden alıp öperek kenara koydu.

Tarih : 27 Nisan 2018, 09:20
Puan Ver : Sahadaki Ekmeği Gören Mesut, Hareketiyle 'helal Olsun' Dedirtti(7/10)3

UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçından Arsenal ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi.

Karşılaşma oynanırken tribünlerden sahaya ekmek atıldı.

TRİBÜNDEN GELEN EKMEĞİ ÖPÜP KENARA KOYDU

İngiliz ekibi Arsenal'ın Türk asıllı yıldız ismi Mesut Özil tribünden gelen ekmek parçasını yerden alıp kenara kaldırdı.

Mesut'un yaptığı bu hareket sosyal medyada büyük beğeni kazandı.

Kaynak: Sözcü

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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