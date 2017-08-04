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Sahafa Girerek 10 Kitap Çalan Hırsız Kayıplara Karıştı

SAHAFA GİREREK 10 KİTAP ÇALAN HIRSIZ KAYIPLARA KARIŞTI

Muğla'da bir sahafa giren hırsız, 10 kitabı alarak kayıplara karıştı. Kitapların okunmak için çalınmış olmasını temenni eden sahaf,Türkiye'de kitap çalınmasının sevindirici olduğunu belirtti.

Tarih : 04 Ağustos 2017, 16:40
Puan Ver : Sahafa Girerek 10 Kitap Çalan Hırsız Kayıplara Karıştı(5/10)1

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir sahafa giren hırsız, 10 kitabı alarak kayıplara karıştı. Kitapevi sahibi, parasızlığa çare bulamayız belki ama kitapsızlığa çare olabiliriz" dedi. Kitapların okunmak için çalınmış olmasını temenni eden sahaf, okuma oranının düşük olduğu Türkiye'de kitap çalınmasının sevindirici olduğunu belirtti.

KARANLIKTAN YARARLANARAK İŞ YERİNE GİRDİ

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Kordon boyundaki Fethiye Sahaf Kitapevi'nde meydana geldi. Bisikletiyle kitabevinin önüne gelen kimliği belirsiz bir kişi, karanlıktan da yararlanarak iş yerine girdi.KİTAPEVİNDEN 10 KİTAP ÇALAN HIRSIZ, GÜVENLİK KAMERASINA TAKILDI

Önce iş yerinin önünde bulunan üzeri örtülmüş kitapları karıştıran kişi, daha sonra kapıyı zorlayarak iş yerinin iç kısmına girdi. Kıymetli eşyaların hiçbirine dokunmayan ve daha sonra eline aldığı yaklaşık 10 kitapla kitabevinden çıkan şahıs, kitapları bisikletinin sepetine koyarak uzaklaştı. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı."OKUMA ORANININ DÜŞÜK OLDUĞU BİR ÜLKEDE KİTAP ÇALINMASI BİR KİTAPÇI OLARAK BENİ SEVİNDİRDİ"

Kitabevi sahibi Cumhur Durmaz, "Sabah iş yerine geldiğimiz zaman dükkanın içinde ve dışındaki kitapların karıştırıldığını, kitapların eksildiğini gördük. Güvenlik kamerasını incelediğimizde, sabaha karşı bir kişi bisiklet ile geliyor ve değişik kitaplar alıyor. 5-10 dakika içeride kalıyor ve yaklaşık 10 tane kitap alıp ayrılıyor. Ben buna hırsızlık diyemiyorum, her ne kadar giden bir kitap olmuş olsa da. Okuma oranının düşük olduğu bir ülkede kitap çalınması, bir kitapçı olarak beni sevindirdi.

"GİDEN KİTAP OLDUĞU İÇİN BUNA HIRSIZLIK DEMİYORUM"

İşletmenin dağıtılması ise beni üzdü. Giden kitap olduğu için buna hırsızlık diyemiyorum. Zaten okuma yazma oranın çok düşük olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Bir kitapçı olarak benim için önemli olan birinin sabaha karşı gelip dükkanın önünden kitap alıp gitmesi. Buna sevinecek misiniz, üzülecek misiniz karışık bir duygu" diye konuştu."PARASIZLIĞA ÇARE BULAMAYIZ BELKİ AMA KİTAPSIZLIĞA ÇARE OLABİLİRİZ"

"Hırsızlığın kötü olduğunu vurgulayan Durmaz, sözlerine şöyle devam etti: "Çalınan şey kitap. Kişi bulunduğu zaman şikayetimden vazgeçebilirim. Biz işletme olarak 'insanların parasızlığına çare olamayız belki ama kitapsızlığına çare olabiliriz' diyoruz. Çalmak yerine birisi gelip bizden kitap isteğinde seve seve veririm." Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, bir kişinin bisikletle sahafın önünde durduğu, içeriden iki kez kitap alıp, bisikletin selesine koyduktan sonra ayrıldığı görülüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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