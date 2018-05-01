ŞAHAN GÖKBAKAR 5 MİLYON 500 BİN TL'YE TEKNE ALDI
Komedyen Şahan Gökbakar, evinden sonra yatını da değiştirdi. Gökbakar, teknesini satarak 5 milyon 500 bin TL'ye 52 model lüks tekne aldı.
İkinci kez baba olduktan sonra hayatında büyük değişikliklere giden Şahan Gökbakar, ilk olarak Rumelihisarı'ndaki evini Acarkent'e taşıdı. Komedyen, geçtiğimiz ay ise teknesini satarak, lüks bir yat aldı. Gökbakar, 'Kayhan' filminin galaları biter bitmez, eşi Selin Ortaçlı, çocukları Deniz Efe ve Ela'yla soluğu Göcek'te aldı.
5 MİLYON 500 BİN TL'LİK YENİ OYUNCAK
Oyuncu, 5 milyon 500 bin TL'ye aldığı Absolute Navetta 52 model lüks yatla, deniz sezonunu açtı. Ailece tatile çıkan komedyenin yeni oyuncağında, yedi yatak odası ve üç tuvalet bulunuyor. Koyları dolaşan Gökbakar, dört kamaranın olduğu yatından Instagram'dan fotoğraf ve video paylaşmayı da ihmal etmiyor.
İşte Şahan Gökbakar'ın yeni yatı...
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Cinsel İstismarı Canlı Yayında Paylaşmışlardı! Cezaları Belli Oldu
- 40 Yıllık Karısını Çekiçle Öldüren Yaşlı Adamın Sözleri Kan Dondurdu!
- Kalp Krizi Geçiren Öğrenci Servisi Şoförünün Kaza Anı Görüntüleri Ortaya Çıktı
- Bülent Arınç'tan Gül'e: 'ağabey Ne Diyorsun' Demesini Beklerdim
- Vatandaş Dolandırıcı Diye Şikayet Mektubu Yazdı, Albay Emekli Edildi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Hissedarlardan Musk'a Darbe! Görevden Alınmasını İstiyorlar
- Genç Öğretmen Öğrencisine Aşık Oldu, İlişkiye Girdikleri Ortaya Çıkınca Aileler Destek Verdi
- Resimlerinde Ölümünden Sonra İnşa Edilen Binalar Olduğu Fark Edildi!
- İngiltere'nin Yeni İçişleri Bakanı, Pakistan Asıllı Politikacı Sacid Cavid Oldu
- Yunan Savunma Bakanı, Osmanlı'ya İsyan Eden Kadını Amiral Yaptı, Muhalefet Çıldırdı
Bu Haberle İlgili Yorumlar