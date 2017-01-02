İki Ayrı Başkentte Bombalı Saldırı! Onlarca Ölü Var
Valiliği İşgal Eden Askerlerle İlgili İddianame Kabul Edildi
Arjen Robben'in Real Madrid Pişmanlığı
Katliam Öncesi Reina'nın Sayfasına Bunları Yazdı
Tbb'den Reina'daki Terör Saldırısını Övenlere Yönelik Suç Duyurusu
Mogadişu Havalimanı Yakınlarında Patlama: 13 Ölü
Bildiklerinizi Unutun Meğer Doğru Değilmiş
Hastanelerde Yeni Ücretler Belli Oldu
Beşiktaş, Babel'i Resmen Açıkladı
Sgk Muayene Katkı Paylarına Zam Yaptı
İstanbul Üniversitesi'nden Deaş Açıklaması
Saldırı Hazırlığı Yapan Pkk'lı Terörist Yakalandı
Büyükelçi Uyurken, Biz Yan Odada...
Şahan Gökbakar'dan Bilişim Suçları Savcılarına Çağrı
Afganistan'da Camiye Bombalı Saldırı
26 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Tuba Ünsal: Ağız Dolusu Küfretmek İstiyorum!
El Bab'dan Son Dakika!
Geleceğin Otosunda Türkiye İmzası Var
En İyi Ses Kayıt Uygulamaları!

şahan gökbakar'dan bilişim suçları savcılarına çağrı

ŞAHAN GÖKBAKAR'DAN BİLİŞİM SUÇLARI SAVCILARINA ÇAĞRI

Komedyen Şahan Gökbakar, Ortaköy'da yaşanan hain terör saldırısında hayatını kaybedenlerin ardından 'oh olsun, bunlara müstahak' şeklinde yorum yapanlara sert tepki gösterdi.

Tarih : 02 Ocak 2017, 12:35
Puan Ver : Şahan Gökbakar'dan Bilişim Suçları Savcılarına Çağrı(8/10)5


Yeni yılın ilk saatlerinde ünlü gece kulübü Reina'da meydana gelen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı sonrasında sosyal medyada yayılan haberler isyan ettirdi. Şahan Gökbakar, ‘Müslüman noel kutlamaz' tarzı yazılar yazıp, ölenler üzeriden provakasyon yapanlara sert çıktı.



'istanbul' etiketi ile İnstagram'da paylaşım yapan ünlü komedyen, "Bir yılbaşı günü, savunmasız masum insanları katleden terörü lanetliyorum… Ancak bir şeyi daha yüksek sesle kınamalıyız diye düşünüyorum. O da bu olaydan sonra sosyal medyada bolca ama baya bolca yer alan, 'oh olsun, bunlara müstahak' minvalinde ahlaksızca, çirkin, insanlık dışı, vicdansızca yapılan yorumlar, atılan tweetler. Birilerinin ölümünden zevk alan insanlarla aynı ülkede yaşıyor olmak çok acı. BURADAN TÜM BİLİŞİM SUÇLARI SAVCILARINA SESLENİYORUM. Herhangi bir devlet yetkilisine veya ünlüye edilen bir hakaret suçu üzerine bilişim polisimiz 4-5 saat içinde evinden alabiliyorsa o kişiyi IP tespiti ile; bu nefret suçunu işleyen kişilerin de yakalanması ve ceza alması gerekir. Provakasyon yaratmak için yapan hainler de yakalanmış olur böylece… Yapılıyorsa lütfen basına yansısın da bilelim. Tüm şehitlerimize ve hayatını kaybeden insanlara Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Şahan  Gökbakar  Dan  Bilişim  Suçları  Savcılarına  Çağrı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER