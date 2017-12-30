ŞAHAN GÖKBAKAR'DAN TAKİPÇİLERİNE: SİZE NE KARDEŞİM
Sosyal medya hesabından süslediği yılbaşı ağacını paylaşan Şahan Gökbakar, muhtemel eleştirilere önceden tedbir aldı ve "Size ne kardeşim" dedi.
Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabında paylaştığı yılbaşı ağacı fotoğrafının altına ilginç bir not düştü. Gökbakar şu ifadeleri kullandı:
"SİZE NE KARDEŞİM"
"Yeni yila hazırız. Çok güzel oldu ağacımız. Hediyeleri çok merak ediyorum. Not: Aşağıda şimidi hemen "yılbaşı diye bir şey yok, kutlanmaz, cam süslenmez vs." diyecekler çıkacaktır. Malum, onlara toplu bir "Size ne kardeşim. Biz kutluyoruz! Kendi dalganıza , hadi bakim" demiş olayım."
Kaynak: haberinburada
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