Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabında paylaştığı yılbaşı ağacı fotoğrafının altına ilginç bir not düştü. Gökbakar şu ifadeleri kullandı:

"SİZE NE KARDEŞİM"

"Yeni yila hazırız. Çok güzel oldu ağacımız. Hediyeleri çok merak ediyorum. Not: Aşağıda şimidi hemen "yılbaşı diye bir şey yok, kutlanmaz, cam süslenmez vs." diyecekler çıkacaktır. Malum, onlara toplu bir "Size ne kardeşim. Biz kutluyoruz! Kendi dalganıza , hadi bakim" demiş olayım."

Kaynak: haberinburada