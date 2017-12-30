Şahan Gökbakar'dan Takipçilerine: Size Ne Kardeşim
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Şahan Gökbakar'dan takipçilerine: Size ne kardeşim

ŞAHAN GÖKBAKAR'DAN TAKİPÇİLERİNE: SİZE NE KARDEŞİM

Sosyal medya hesabından süslediği yılbaşı ağacını paylaşan Şahan Gökbakar, muhtemel eleştirilere önceden tedbir aldı ve "Size ne kardeşim" dedi.

Tarih : 30 Aralık 2017, 08:30
Puan Ver : Şahan Gökbakar'dan Takipçilerine: Size Ne Kardeşim(5/10)1

Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabında paylaştığı yılbaşı ağacı fotoğrafının altına ilginç bir not düştü. Gökbakar şu ifadeleri kullandı:

"SİZE NE KARDEŞİM"

"Yeni yila hazırız. Çok güzel oldu ağacımız. Hediyeleri çok merak ediyorum. Not: Aşağıda şimidi hemen "yılbaşı diye bir şey yok, kutlanmaz, cam süslenmez vs." diyecekler çıkacaktır. Malum, onlara toplu bir "Size ne kardeşim. Biz kutluyoruz! Kendi dalganıza , hadi bakim" demiş olayım."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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