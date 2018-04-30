SAHİBİ ÇARESİZ KALDI! 2 PİTBULL, EVCİL KÖPEĞİ ARALARINA ALIP PARÇALADI
ABD'de iki pitbull'un evcil bir köpeğe saldırarak parçaladığı anlar, amatör kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.
ABD'nin Los Angeles eyaletinde iki pitbull'un evcil bir köpeği ısırarak parçaladığı anlar cep telefonu ile görüntülendi.
SAHİBİ KURTARAMADI
Hayvanlara uzaktan sopayla müdahale etmek isteyen adamın çabaları sonuçsuz kalırken talihsiz köpek hayatını kaybetti.
Kaynak: haberinburada
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