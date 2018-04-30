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Sahibi çaresiz kaldı! 2 pitbull, evcil köpeği aralarına alıp parçaladı

SAHİBİ ÇARESİZ KALDI! 2 PİTBULL, EVCİL KÖPEĞİ ARALARINA ALIP PARÇALADI

ABD'de iki pitbull'un evcil bir köpeğe saldırarak parçaladığı anlar, amatör kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

Tarih : 30 Nisan 2018, 06:20
Puan Ver : Sahibi Çaresiz Kaldı! 2 Pitbull, Evcil Köpeği Aralarına Alıp Parçaladı(10/10)6

ABD'nin Los Angeles eyaletinde iki pitbull'un evcil bir köpeği ısırarak parçaladığı anlar cep telefonu ile görüntülendi.

SAHİBİ KURTARAMADI

Hayvanlara uzaktan sopayla müdahale etmek isteyen adamın çabaları sonuçsuz kalırken talihsiz köpek hayatını kaybetti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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