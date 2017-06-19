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SAHİL GÜVENLİK KOMUTANI DAHİL 23 KİŞİYE 3 KEZ MÜEBBET İSTENDİ


SAHİL GÜVENLİK KOMUTANI DAHİL 23 KİŞİYE 3 KEZ MÜEBBET İSTENDİ
Tarih : 19 Haziran 2017, 17:32
Puan Ver : Sahil Güvenlik Komutanı Dahil 23 Kişiye 3 Kez Müebbet İstendi(5/10)6


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi  sırasında Sahil Güvenlik Komutanlığı Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığında  yaşanan olaylara ilişkin suç tarihinde komutan olan Albay Yavuz Geçim'in de  aralarında bulunduğu 23 şüpheli rütbeli asker hakkında "anayasal düzeni ortadan  kaldırmaya teşebbüs etme", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "Türkiye  Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından üçer kez  ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

 



 



kaynak:milliyet








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