Antalya polisi, plaj kesimlerde araçlarını park eden ve içlerinde kıymetli eşya bırakan vatandaşları ilginç bir yolla uyardı. Polisler araçlara tek tek 'şaka' makbuzu bıraktı.



Antalya'da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli polisler, vatandaşların huzur ve güven ortamı içerisinde suçun mağduru olmadan plajlarda vakitlerini geçirmelerini sağlamak amacıyla bir dizi önlem aldı.







Bu kapsamda vatandaşın alabilecekleri basit önlemler sayesinde otomobilden hırsızlıkların önüne geçilebileceği bilincinin oluşturulması ve hırsızlıkların fark edilir şekilde azalmasını sağlamak için 'şaka ceza makbuzu' hazırlandı.



































kaynak:yenisafak