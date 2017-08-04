SAHİLDE ÇIKAN İÇ ÇAMAŞIRI TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ: 3 KİŞİ YARALANDI
Ordu'da, denize iç çamaşırı ile giren grup ve onları uyaran vatandaşlar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 3 vatandaş yaralanırken, kavgaya karışan 10 şüpheli gözaltına alındı.
Sıcaklardan bunalıp Ordu sahile serinlemeye gelen vatandaşlar, iç çamaşırıyla denize girenleri görünce tepki gösterdi.
İÇ ÇAMAŞIRI İLE DENİZE GİRDİKLERİNİ GÖRDÜLER
Ordu'nun Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde sahilde serinlemek için denize giren vatandaşlar, sahile gelen gruptan bazılarının iç çamaşırı ile denize girdiğini gördü.
TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Bunun üzerine grubu denize iç çamaşırı ile girilmemesi konusunda uyaranlar ile gruptakiler arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu taraflardan 3 kişi darp sonucu yaralandı.
10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı, kavgaya karıştığı iddia edilen 10 kişi ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
POLİS, SAHİLDE ÖNLEM ALDI
Polis, olayın büyümemesi için sahilde bir süre önlem aldı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Adana Otogarı Sıcaktan Kaçan Suriyelilere Ev Sahipliği Yapıyor
- İtirafçı Pilottan Yine Pes Dedirten Savunma: Hava Aracında Kitap Okudum
- Vinçle Evi Çalınan Vatandaş Şokta: İnsanda Böyle Cesaret Olur Mu?
- Papazın Dualarla Açtığı Evsiz Adam Heykeli, Halkı Birbirine Düşürdü
- Hediye Edilen Kolinin İçinden, Taksi Plakası Olan Market Alışveriş Arabası Çıktı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Neymar'a Verilen 222M Euro'luk Bonservisle Alınabilen Şeyler Dudak Uçuklattı
- Gomis: Negredo 35 Gol Atacağını Söylemiş Ama Bence Rakiplere Saygısızlık
- Fenerbahçe Yönetimi, Cagliari Maçını Ücretsiz Yaptı
- Kjaer Yeniden Türkiye'ye Geliyor
- Beşiktaş'ın Yeni Transferi Negredo: Transfer İçin Ben De Birini Arayacağım
DÜNYA HABERLERİ
- Uçakta Önündeki Yolcunun Mesajlaşmasını Okudu, Çocuklara Yapılan Cinsel Tacizi Ortaya Çıkardı
- Abd'nin İnsansız Hava Aracı Yemen'de Bir Minibüsü Vurdu: Araç Sahibi Öldü, 2 Kızı Yaralı
- Afganistan'da Abd Konvoyuna Saldırı: 3 Ölü
- Irak, Saddam Dönemine Ait Parasını Faiziyle Bm'den Geri Aldı
- İsrail Başbakanı Netanyahu Hakkında Yolsuzluk Ve Rüşvetten Soruşturma Başlatıldı
Bu Haberle İlgili Yorumlar