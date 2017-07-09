Sahne alması için Mallorca'da özel bir plaja giden model alkolün dozunu fazla kaçırınca bel altı şakalar yapıp, beğendiği erkeklerle yakınlaştı.

8 kez ameliyat olarak göğüslerini büyüttükten sonra ipin ucunu iyice kaçıran model Katie Price'a boşuna 'skandallar kraliçesi' demiyorlar.

Her fırsatta kocası Kieran Hayler'i ne kadar çok sevdiğini söyleyen model, Instagram paylaşımlarında da özel anlarını sıklıkla paylaşıyor.

SKANDALLARI İLE GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

Katie Price son gündeme geldiğinde, 9 yaşındaki kızını havaalanında bırakıp gitmişti. Bu olay karşısında eleştiri yağmuruna tutulan modelin ne ilk ne de son skandalıydı.

SAHNEDE FENA DAĞITTI

Katie Price, İspanya'da kendini fena dağıttı. Sahne alması için Mallorca'da özel bir plaja giden model alkolün dozunu fazla kaçırınca olanlar oldu: Sahnede sıklıkla bel altı şakalar yapan Katie Price'ın birden fazla erkekle flört ettiği iddia edildi.

İNGİLİZ GAZETESİNDEN İLGİNÇ MANŞET

Sahneden beğendiği erkekleri yanına çağırıp yakınlaşmaktan çekinmeyen model için İngiliz Gazetesi The Sun "Daha önce böyle bir şey ne görüldü ne de duyuldu" ifadelerini kullandı.

Ünlü model sahnede kendinden geçti;

Kaynak: haberinburada