SAHTE BANKA SİTELERİ KURUP HESAPLARI BOŞALTAN ÇETE ÇÖKERTİLDİ
Kayseri'de, bankaların internet sitelerinin sahtesini yaparak, müşterilerin hesaplarından para transferi gerçekleştiren 17 dolandırıcı yakalandı.
Kayseri'de, bazı bankaların internet sitelerinin sahtesini yaparak, müşterilerin hesaplarından para transferi gerçekleştirdikleri ileri sürülen 17 kişi gözaltına alındı.
BANKALAR ADINA SAHTE İNTERNET SİTESİ KURUP DOLANDIRDILAR
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internet üzeriden banka müşterilerini dolandıranlara yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında, çeşitli bankalar adına sahte internet sitesi oluşturup, banka şubesine erişim sağlamaya çalışan müşterilerin şifre ve bilgilerini ele geçirip, para transferi yaptıkları hesapları boşaltan ve başkalarına ait banka hesap kartlarını topladıkları belirlenen şüpheliler, teknik ve fiziki takibe alındı.
DOLANDIRDIKLARI PARALARLA LÜKS YAŞAM SÜRÜYORLARDI
Düzenlenen operasyonda, 17 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların banka müşterilerinin hesaplarından transfer ettikleri paraları başkalarının hesabına aktardıkları ve bankadan çektikleri paralarla lüks yaşam sürdükleri öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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