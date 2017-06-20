SAHTECİLERE 55 MİLYONLUK DARBE
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sahte para ve belgeye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 13 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.
Binlerce lira sahte para, sahte pasaport, diploma, basın kartları ve askeri kimlikler ele geçirildi. Operasyon kapsamında örgüt liderinin de aralarında bulunduğu 10 şüpheli yakalandı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Eylül 2016'dan bu yana yürütülen soruşturma kapsamında 33 şüpheli tespit edildi ve düzenlenen operasyonlarla piyasaya sürülmek üzere olan yüklü miktarda sahte para ile sahte paraların basımında kullanılan özel ölçeklendirilmiş matbaa makineleri ile çok sayıda sahte belge ele geçirildi. Yakalanan 22 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
kaynak:sabah
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar