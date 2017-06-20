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SAHTECİLERE 55 MİLYONLUK DARBE


SAHTECİLERE 55 MİLYONLUK DARBE
Tarih : 20 Haziran 2017, 14:40
Puan Ver : Sahtecilere 55 Milyonluk Darbe(10/10)10


İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sahte para ve belgeye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 13 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.



Binlerce lira sahte para, sahte pasaport, diploma, basın kartları ve askeri kimlikler ele geçirildi. Operasyon kapsamında örgüt liderinin de aralarında bulunduğu 10 şüpheli yakalandı.



İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Eylül 2016'dan bu yana yürütülen soruşturma kapsamında 33 şüpheli tespit edildi ve düzenlenen operasyonlarla piyasaya sürülmek üzere olan yüklü miktarda sahte para ile sahte paraların basımında kullanılan özel ölçeklendirilmiş matbaa makineleri ile çok sayıda sahte belge ele geçirildi. Yakalanan 22 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.



 



kaynak:sabah








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