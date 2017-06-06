Doç. Dr. İlhami Gültepe ramazan ayında sahurda tereyağ tüketimini kesinlikle önermediklerini belirterek "Açlık döneminde metabolizma yavaşlıyor ve kendisini korumaya alıyor dedi"



Ramazan ayında çok tartışılan ve gündeme gelen önerilerden bir tanesi olan tereyağ tüketimine ilişkin açıklama yapan Yrd. Doç. Dr. İlhami Gültepe, özellikle sahurda bunu kesinlikle önermediklerini belirtti ve şunları söyledi:



"Yağlı gıdalardan uzak durmak ve dengeli beslenmek lazım. Kızartmalardan, yağlı gıdalardan uzak durulmasını aslında ramazan dışında da öneriyoruz.



Bu şekilde sağlıklı beslenirseniz kilo almayı bir kenara bırakın kilo da verirsiniz. Ramazanda açlık döneminde metabolizma yavaşlar.



Organizma kendisini korumaya alır. Yavaşlamış metabolizmaya siz bir de üzerine yağ verirseniz kilo almış olursunuz. Sahurda tereyağı tüketmek kesinlikle önerdiğimiz bir şey değil."







kaynak:sabah