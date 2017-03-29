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said nursi'nin vefatının 57. yılı

SAİD NURSİ'NİN VEFATININ 57. YILI

Hayrat Vakfı'nca, Sudan'da "Bediüzzaman Said Nursi'nin İslami Düşünceye Hizmeti" konferansı düzenlendi.

Tarih : 29 Mart 2017, 10:35
Puan Ver : Said Nursi'nin Vefatının 57. Yılı(5/10)5


Said Nursi'nin vefatının 57'inci yılı dolayısıyla Hartum'daki Afrika Üniversitesi'nde gerçekleştirilen programa, Hayrat Vakfı Afrika Sorumlusu İsmail Kaya, Sudan Kur'an-ı Kerim Üniversitesi Türkoloji Bölüm Başkanı Ahmed Fadlallah Uhaymir, Sudan Nileyn Üniversitesi öğretim üyesi Hasan Avada Kushkus ve Afrika Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Muhammed Osman Abdullah katıldı.



Uhaymir, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bir süredir Türkiye'de olduğunu belirterek, "Bediüzzaman'ın eserlerini kaleme aldığı yerleri gördüm. Çok istifade ettim. Türkiye devletine ve bu hakikati buralarda anlatanlara şükran borçluyum çünkü Afrika'nın bu hakikatlere ihtiyacı var." dedi.



 



kaynak:sabah








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