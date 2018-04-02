Ünlü şair, senarist ve oyuncu Ülkü Tamer, 81 yaşında Muğla'nın Bodrum ilçesinde hayatını kaybetti.

Şair, gazeteci, oyuncu ve çevirmen Ülkü Tamer, 81 yaşında Bodrum ilçesinde hayatını kaybetti. Acı haberi senarist ve şair Barış Pirhasan Twitter'dan duyurdu. Pirhasan, "Ülkü Tamer'i kaybettik... Şu anda düşünmek, konuşmak, yazmak gelmiyor içimden..." mesajını paylaştı.

EVİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İlçeye bağlı Turgutreis Mahallesi'nde yaşamını sürdüren Tamer, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle evinde yaşamını yitirdi.

"GÜNEŞ TOPLA BENİM İÇİN" ŞARKISININ YAZARI

"Güneş Topla Benim İçin" isimli şarkının da söz yazarı Tamer'in cenazesinin, yarın Turgutreis Merkez Camisinde kılınacak cenaze namazı sonrası Gümüşlük Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: haberinburada