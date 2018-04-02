ŞAİR, SENARİST VE OYUNCU ÜLKÜ TAMER HAYATINI KAYBETTİ!
Ünlü şair, senarist ve oyuncu Ülkü Tamer, 81 yaşında Muğla'nın Bodrum ilçesinde hayatını kaybetti.
Şair, gazeteci, oyuncu ve çevirmen Ülkü Tamer, 81 yaşında Bodrum ilçesinde hayatını kaybetti. Acı haberi senarist ve şair Barış Pirhasan Twitter'dan duyurdu. Pirhasan, "Ülkü Tamer'i kaybettik... Şu anda düşünmek, konuşmak, yazmak gelmiyor içimden..." mesajını paylaştı.
EVİNDE HAYATINI KAYBETTİ
İlçeye bağlı Turgutreis Mahallesi'nde yaşamını sürdüren Tamer, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle evinde yaşamını yitirdi.
"GÜNEŞ TOPLA BENİM İÇİN" ŞARKISININ YAZARI
"Güneş Topla Benim İçin" isimli şarkının da söz yazarı Tamer'in cenazesinin, yarın Turgutreis Merkez Camisinde kılınacak cenaze namazı sonrası Gümüşlük Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verileceği öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Cezaevinde İsyan Çıktı, Mahkumlar 7 Polisi Öldürdü
- Son Dakika! Cezaevi Aracı Uçuruma Yuvarlandı: 2 Şehit, 15 Yaralı
- Afrin'den Acı Haber: 1 Askerimiz Şehit Oldu, 3 Askerimiz Yaralandı
- Aileleri Birbirine Girdi, Gelin Ve Damat Salondan Kaçtı: 3 Yaralı
- Park Halindeki Araca Hızla Çarpan Otomobil Takla Attı, Bir Kişinin Yaralandığı Kaza Anbean Kaydedildi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Eto'o Ülkesinde Yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Aday Olmak İstediğini Açıkladı
- Süper Lige Damga Vuran Gol! Muslera'yı Orta Sahadan Avladı
- Başakşehir'in Attığı Gol Ortalığı Karıştırdı
- Gs-Ts Maçında Pereira'nın Selçuk'a Sert Hareketi Taraftarları Çıldırttı
- Buffon'dan Ronaldo İtirafı: Gece Rüyalarıma Giriyor
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar