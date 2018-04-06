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Şaka Değil Gerçek! Balıklıgöl, 9 Milyon Liraya Satışa Çıkarıldı
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ŞAKA DEĞİL GERÇEK! BALIKLIGÖL, 9 MİLYON LİRAYA SATIŞA ÇIKARILDI


Şaka değil gerçek! Balıklıgöl, 9 milyon liraya satışa çıkarıldı
Tarih : 06 Nisan 2018, 15:00
Puan Ver : Şaka Değil Gerçek! Balıklıgöl, 9 Milyon Liraya Satışa Çıkarıldı(9/10)5

Şanlıurfa'nın simgesi olan ve dünyanın tek doğal akvaryumu olarak bilinen Balıklıgöl platosundaki 688,88 metrekarelik alanda inşa edilen Halil-ür Rahman Medresesi'nin mirasçılarından Mustafa Nimetoğlu (35), sahip olduğu yüzde 9'luk 62 metrekarelik hissesini, internet sitesinde ilanla 'arsa' adı altında 9 milyon liraya satılığa çıkardı. İlanda "Dünyevi değil, uhrevi değeri çok daha fazladır" dendi.

HİSSESİNİ SATILIĞA ÇIKARDI

İstanbul'da yaşayan Mustafa Nimetoğlu, mirasçısı olduğu Balıklıgöl platosundaki 688,88 metrekarelik alana kim tarafından ve ne zaman inşa edildiği bilinmeyen 'L' şeklindeki Halil-ür Rahman Medresesi'ndeki yüzde 9'luk olan 62 metrekare olan hissesini, 'arsa' adı altında satılığa çıkardı.

9 MİLYON LİRAYA SATIYOR

Bir internet sitesine ilan veren Nimetoğlu, mirasçısı olduğu SİT alanı içerisinde yer alan hissesini, 9 milyon liraya satacağını duyurdu. İlanı görenlerin şaşkınlığını gizleyemediği ilandaki medresenin yüzde 9 hissesini elinde bulunduğunu belirten Nimetoğlu, fotoğraflarını ve tapusunu paylaştığı alan ile ilgili şunları yazdı:

SUYUN 4 METRESİNİ İÇERİYOR

"İnşaat izni yoktur. Toplam Hisse; işaretli yapılar + suyun 4 metresini içermektedir. Dünyevi değil, uhrevi değeri çok daha fazladır."

İstanbul'da yaşayan Nimetoğlu, ilana yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, ilan sonrası telefonlarının susmadığını ifade etti. Dolandırıcı olmadığını kaydeden Nimetoğlu, yapacakları satışta kesinlikle manevi duyguları olan kişilere satış yapacaklarını söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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