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Şaka değil gerçek! Küfür ediliyor diye artık zam duyurusu yapılmayacak

ŞAKA DEĞİL GERÇEK! KÜFÜR EDİLİYOR DİYE ARTIK ZAM DUYURUSU YAPILMAYACAK

PÜİS, benzine ve motorine zam gelmesine ilişkin artık duyuru yayınlamayacak. PÜİS yetkilileri, kararları yayınladıkları için büyük tepki gördüklerini ve kendilerine küfür edildiğini belirtti.

Tarih : 10 Mayıs 2018, 18:00
Puan Ver : Şaka Değil Gerçek! Küfür Ediliyor Diye Artık Zam Duyurusu Yapılmayacak(5/10)1

Petrol İşverenleri Sendikası'nın (PÜİS), benzine ve motorine zam gelmesine ilişkin artık duyuru yayınlamayacaklarını açıkladı. PÜİS yetkilileri, kararları yayınladıkları için 'büyük tepki' gördüklerini ve kendilerine küfür edildiğini belirtti.

"İNSANLARI BİLGİLENDİRELİM DERKEN TEPKİ ALIYORUZ"

Sözcü'den Derin Gökçe'ye konuşan PÜİS yetkilileri şu ifadeleri kullandı:

"Artık internet sitemizde yapılan zamları ve indirimleri yayınlamayacağız. Çünkü biz insanları bilgilendirelim derken büyük tepki alıyoruz. Facebook sayfamıza onlarca insan küfür ediyor. Biz de yönetim kurulu olarak böyle bir karar aldık."

EPDK, İNSİYATİFİNİ KULLANARAK İNDİRİM SAĞLADI

Dün benzinin litre fiyatında 5, motorinin litre fiyatında da 7 kuruşluk indirime gidilmişti. Her zaman olanın aksine bu karar PÜİS'in internet sitesinde yayınlanmamıştı. İddiaya göre piyasanın şartlarında 15-20 kuruşluk zam gelmesi gereken benzine, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) inisiyatifi ile indirim sağlanmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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