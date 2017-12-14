Ankaragücü'nden Manisaspor'a Biletli Gönderme
Beşiktaş'ın Yıldızı Talisca'ya Çin'den Çılgın Teklif!
Merkez Bankası, Politika Faizini Sabit Tutarken Geç Likidite Penceresi Faizini Artırdı
Abraaj Group, Biletall.Com'dan Hisse Satın Aldı
Dursun Özbek: Arda Turan İle Bir Görüşmemiz Yok
Şaka Değil Gerçek! Oynanan Hafta Kadar Gol Atıyorlar
Türkiye Kupasında İstanbulspor, Kardemir Karabükspor'u Eledi
Türkiye Kupasında Kayserispor, Eyüpspor'u 2-0 Yenerek Tur Atladı
Pfdk'dan Gomis'e 1, Okan Buruk'a 5 Maç Ceza
Başbakan Yıldırım: Ülkeler İflas Ederken Türkiye Büyümeye Devam Etti
Taraftarın Açtığı Pankartı Görünce Hüngür Hüngür Ağladı
Karabükspor'da Popovic Dönemi Sona Erdi
Çamlıca Camisi'nde Sona Yaklaşılıyor
Türkiye'den Filistin'e 10 Milyon Dolar Hibe
Eski Başkan, Terim'in Çılgın Planını Açıkladı
Partizan - Kızılyıldız Maçındaki Meşale Şov, Mücadelenin Önüne Geçti
Ümit Özat Üzgün: Ölmemi İstiyorlar
Ibrahimovic'den Guardiola'ya Olay Sözler: Çalıştığım En Toy Teknik Direktördü
Fabrika İşçisiydi, Kendi İşini Kurup İhracata Başladı
Galatasaray, Arda Haberlerine Son Noktayı Koydu

Şaka Değil Gerçek! Oynanan Hafta Kadar Gol Atıyorlar

ŞAKA DEĞİL GERÇEK! OYNANAN HAFTA KADAR GOL ATIYORLAR

Çanakkale Süper Amatör Ligi takımı Biga Adaspor rakiplerini; 8. haftada 8-0, 9. haftada 9-0, 10. haftada ise 10-0'lık skorlarla yendi.

Tarih : 14 Aralık 2017, 20:50
Puan Ver : Şaka Değil Gerçek! Oynanan Hafta Kadar Gol Atıyorlar(5/10)1

Çanakkale Süper Amatör Ligi'nde Biga Adaspor, ligin 8'inci haftasında rakibi Kepezspor'u 8-0, 9. haftasında Küçükkuyu Gençlerbirliği'ni 9-0 ve 10'uncu haftasında rakibi Arslanspor'u 10-0 mağlup etti.

"ATILAN GOLLERİN HEPSİNİN BİR AMACI VAR"

Ligin lideri Biga Adaspor, böylelikle oynadıkları hafta sayısı kadar gole erişerek bir ilke imza attı. Futbol sahalarında nadir rastlanan olayda Kulüp Başkanı Zeki Mutlu, "Atılan gollerin hepsinin bir amacı var. Türkiye'de bir rekor kırmayı denedik ve başardık. Bu ülkemizde kırılmayan bir rekor ve bunu isteyerek yaptık. Herkese örnek olmak istedik. Oyunculara başarılarından dolayı çift prim verildi" diye konuştu.

11. HAFTADAKİ RAKİBİ KARABİGA BELEDİYESPOR'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Gazete Habertürk'ten Mehmet Andaç'ın haberine göre Biga Adaspor'un 11. haftadaki rakibi Karabiga Belediyespor takım sorumlusu Cüneyt Aytürk ise "İlk hedefimiz geçen hafta olan puan kaybımızı telafi etmek. Özünde yüzde 95'i Bigalı olan futbolcularımızla bu yarışın içinde olmak için elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Şaka  Değil  Gerçek  Oynanan  Hafta  Kadar  Gol  Atıyorlar    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER