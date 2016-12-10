ŞAKA EKİBİNDEN 'DİRİLİŞ ERTUĞRUL'A TRANSFER
Demet Akbağ'ın şaka ekibinde yer alan Lebip Gökhan, 'Diriliş Ertuğrul' dizisinin 3'üncü sezonunda 'Hancı Simon' olarak seyirciyle buluşuyor.
'Demet Akbağ ile Çok Aramızda' programının ilk bölümünde Işın Karaca'nın karşısına yıkım ustası olarak çıkan Lebip Gökhan, gerçekçi oyunculuğu ve Demet Akbağ'ın komutları ile Karaca'yı yıkımın gerçekleşeceğine ikna etmişti.
Özlem Yıldız'ı Yunan Karasuları'nda Yunanlı bir sahil güvenlik görevlisi olarak tutuklamaya kalkan da Lebip Gökhan'dı.
Birbirinden farklı karakterler ile ünlülerin şakalanmasında büyük rol oynayan Lebip Gökhan, şimdi de 'Diriliş Ertuğrul' dizisinde iyi bir şövalye olan 'Hancı Simon'u canlandırıyor.
kaynak:milliyet
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