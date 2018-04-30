Düzce'de şaka yapmak isteyen adam, yolda karşılaştığı karısının aracını sıkıştırarak başka bir araca çarpmasına neden oldu. Kazada karısı ve arkadaşıyla diğer araçta bulunan anne-baba ve 8 aylık bebek yaralandı.

Düzce'de yolda karşılaştığı karısını şaka olsun diye yolda sıkıştıran adam, kadının panikleyip öndeki araca çarpmasına sebep oldu. Araçlardan birinin elektrik direğine çarptığı, diğerinin de dere yatağına uçtuğu kazada, 8 aylık bebeğin de aralarında bulunduğu 5 kişi yaralandı.

ŞAKA YAPMAK İÇİN KARISININ KULLANDIĞI ARACI SIKIŞTIRDI

Otomobil sürücüsü Barış Baş, iddiaya göre, Akçakoca yönüne giden eşi Gülcan Baş'ın kullandığı otomobili görünce, şaka olsun diye sıkıştırmaya başladı.

KADIN, BİR ARACA ARKADAN ÇARPIP TAKLA ATTI

Panikleyen Gülcan Baş, direksiyon kontrolünü yitirince, Mesut Yoldaş yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Baş'ın kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarptıktan sonra takla attı.

KADININ ÇARPTIĞI ARAÇTAKİ ANNE-BABA VE BEBEĞİ YARALANDI

Yoldaş'ın kullandığı otomobil ise kontrolden çıkarak, dere yatağına uçtu. Kazada Gülcan Baş ve yanındaki arkadaşı Emel Genç ile Mesut Yoldaş ve araçtaki eşi Büşra ile 8 aylık bebekleri Ayşe Zehra Yoldaş yaralandı.

EŞİNE ŞAKA YAPTIĞINI DİLE GETİRDİ

Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan Barış Baş'ın, eşi Gülcan Baş'a şaka yapmaya çalıştığı ileri sürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: haberinburada