ŞAKA PROGRAMINDA "EŞİNİ BİHTER YAPACAĞIM" SÖZÜ ORTAMI GERDİ
FOX TV'de yayınlanan şaka programında Kıvanç Tatlıtuğ benzeri konuğun, şakazede konuğa "Eşinizi Bihter yapacağım" şeklindeki sözleri gerginliğe neden oldu.
Yapımcılığını 25 Film'in üstlendiği, sunuculuğunu Şinasi Yurtsever ve Sinan Çalışkanoğlu'nun yaptığı şaka programı 'İlk Buluşma'da ünlü benzerleri ortalığı karıştırdı. Bölümün şakacısı, Pr anlaşması yapacakları kişiyle buluşmaya getirdiği nişanlısına, masaya gelen Serdar Ortaç ve Kıvanç Tatlıtuğ benzerleri ile girdiği diyaloglarla zor anlar yaşattı.
ŞAKAZEDE NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI
Sahibi olduğu spor salonunun tanıtımı için masada olduğunu düşünen şakazede, kozmik odadan gelen talimatlardan habersiz, nişanlısının Serdar Ortaç benzeri konuktan şarkı istemesi ve arkasında dans etmesiyle neye uğradığını şaşırdı.
"HEPİNİZE BİHTER YAPARIM"
Nişanlısının kozmik odadan gelen talimatlarla 2 bin 500 TL kazandığını bilmeyen şakazede, bu kez masaya Kıvanç Tatlıtuğ benzeri konuğun gelmesiyle sinirlerine hakim olamadı. Kıvanç benzerinin "Eşinizle aşk-ı Memnu'yu oynayacağız" demesi üzerine iyice sinirlenen şakazede, "Hepinizi Bihter yaparım" diyerek herkesi masadan kovdu.
5 BİN TL KAZANDI
Nişanlısına zor anlar yaşatan işbirlikçi, Sinan Çalışkanoğlu ve Şinasi Yurtsever'in kozmik odadan bildirdiği tüm etapları tamamlayarak 5 bin TL kazanırken, her şeyin bir şaka olduğunu öğrenen şakazede rahat bir nefes aldı.
Kahkaha ve adrenalinin bir arada olduğu, sürprizlerle dolu program 'İlk Buluşma', eşi benzeri olmayan şakalarla izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor.
Kaynak: haberinburada
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