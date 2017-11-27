ŞAKA YAPAN ARKADAŞININ SİLAHINDAN ÇIKAN KURŞUNLA VURULAN ASKER ŞEHİT DÜŞTÜ
Muğla'da nöbet değişimi sırasında şaka yapan arkadaşının silahından çıkan kurşunla vurulan er, kaldırıldığı hastanede şehit düştü.
Muğla'nın Milas ilçesinde nöbet değişimi sırasında kazayla vurulduğu iddia edilen jandarma er kaldırıldığı hastanede şehit oldu.
ŞAKA OLSUN DİYE SİLAHIN TETİĞİNE BASTI
İddiaya göre, Selimiye Jandarma Karakol Komutanlığında nöbet değişimi sırasında jandarma erler İ.A. ile Ömer Özavcı (20) bir süre sohbet etti.Silah arkadaşına şaka yapmak isteyen İ.A'nın emniyeti açık silahının tetiğine kazayla basması sonucu Özavcı göğsünden yaralandı.
HASTANEDE ŞEHİT DÜŞTÜ
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Özavcı'ya ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra 75. Yıl Milas Devlet Hastanesine kaldırılan Özavcı, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Gözaltına alınan İ.A'nın ise ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Özavcı'nın cenazesi düzenlenecek törenin ardından memleketine gönderilecek.
Kaynak: haberinburada
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