Yapmış olduğu şakalarla adından söz ettiren Mustafa Karadeniz'in son kurbanı sosyal medya fenomeni Köksal Baba oldu.

Videoları ile sosyal medyada fenomen olan Köksal Baba'yı şakalayan Mustafa Karadeniz "Sen nasıl babasın, ben seni tanımıyorum" deyince kıyamet koptu. Karadeniz'in bu sözlerine oldukça sinirlendiği gözlenen Köksal Baba, eline aldığı fırça sapıyla ünlü şakacının üzerine yürüdü.

Kaynak: haberinburada