Altay Tankı İçin 3 Şirket Teklif Vermek İçin Davet Edildi
Oyuncu Yıldız Asyalı, Halk Plajında Denize Girerken Görüntülendi
Son Dakika! Sinan Oğan'ın Mhp'den İhracı Kesinleşti
86 Yaşındaki Mücevher Hırsızı Doris Payne Yine Yakalandı
Üç Darbeci Asker İçin Özel Önlem! Mahkemeye Ayrı Araçla Getirildiler
Sanayide 2. Ligin Şampiyonu Belli Oldu
Burdur'un Sagalassos Antik Kenti'ne Turistler Yoğun İlgi Gösteriyor
Türk Gemisi Tutuklandı! Mürettebat 2 Aydır Karaya Çıkamıyor
Galatasaraylı Abdurrahim Albayrak'ın Mercedes'li Arabası, Nereden Nereye Dedirtti
Şakalaşırken Düştükleri Gölette Kaybolan Gençlerin Cesedi Bulundu
Geçici İşlerde Çalışan 1 Milyon Kişinin İşi Kalıcı Olacak
İstanbul'daki Sel Felaketinin Hasarı 200 Milyon Tl
Rüştü Reçber, Eşinin Bikinili Görüntü Vermemesi Konusunda Uyardı
Kosgeb 40 Kobi Uzman Yardımcısı Alacak
Turizm Cenneti Kanyonda Parmak Arası Terlik Faciası!
Ferit Şahenk, 142 Yıllık Oteli 184 Milyona Satın Alıyor
Sparta Prag Teknik Direktörü: Sneijder 5 Milyon Euro İstedi, Bunu Karşılayamayız
Meteoroloji'den 7 İl İçin Sağanak Uyarısı Geldi! Peki İstanbul'da Hava Nasıl Olacak?
İsviçre'de Donmuş Cesetlerin 75 Yıl Önce Kaybolan Çifte Ait Olduğu Sanılıyor
Pavyonda Gözaltına Alınan Konsomatrislerin Savunması Şaşırttı: Turistiz, Gezmeye Geldik

Şakalaşırken Düştükleri Gölette Kaybolan Gençlerin Cesedi Bulundu

ŞAKALAŞIRKEN DÜŞTÜKLERİ GÖLETTE KAYBOLAN GENÇLERİN CESEDİ BULUNDU

Denizli'nin Beyağaç ilçesindeki Eşenler Göletine piknik amacıyla giden 4 arkadaştan 2'si şakalaşırken düştükleri gölette kayboldu.

Tarih : 19 Temmuz 2017, 11:40
Puan Ver : Şakalaşırken Düştükleri Gölette Kaybolan Gençlerin Cesedi Bulundu(8/10)4

Denizli'nin Beyağaç ilçesindeki Eşenler Göletine piknik amacıyla giden 4 arkadaştan 2'si şakalaşırken düştükleri gölette kayboldu. Diğer İki genç, durumu 112 acil servise bildirdi. Olay yerine itfaiye, AFAD, AKUT, 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler aramalarda iki gencin cansız bedenine ulaştı. Gençlerin cesetleri otopsi yapılmak üzere Kale Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞAKALAŞIRKEN DÜŞTÜKLERİ GÖLETTE KAYBOLAN GENÇLERİN CESEDİ BULUNDU

Denizli'nin Beyağaç ilçesindeki Eşenler Göletine piknik amacıyla giden 4 arkadaştan 2'si şakalaşırken düştükleri gölette kayboldu. Sualtı dalgıç polisleri ile yapılan aramada, gençlerin cesedi bulundu.2 ARKADAŞ ŞAKALAŞIRKEN BİRBİRLERİNİ İTEREK SUYA DÜŞTÜ

4 arkadaş piknik yapmak için dün saat 18.00 sıralarında Kale ilçesinden Eşenler Göletine gitti. M.Ö. ve Ferdi O. gölet kenarında yemek hazırladığı sırada, Emrah Sarıkavak ile Sinan Karaçobanım, şakalaşarak birbirlerini iterken suya düştü. Sarıkavak ve Karaçobanım kısa süre sonra, suyun içinde batmaya başladı. M.Ö. ve Ferdi O., arkadaşlarını kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

GECE OLMASI NEDENİYLE ARAMALAR DURDURULDU

İki genç, durumu 112 acil servise bildirdi. Olay yerine itfaiye, AFAD, AKUT, 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı aramalarda gençler bulunamadı. Gece olması nedeniyle bir süre aramalar durduruldu.

İKİ GENCİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Muğla'nın Marmaris ilçesinden sualtı dalgıç polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler aramalarda iki gencin cansız bedenine ulaştı. Gençlerin cesetleri otopsi yapılmak üzere Kale Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

AĞUSTOSTA ASKERE GİDECEKLERDİ

Öte yandan gölete giren gençler ile Ferdi O.'nun ağustos ayında askere gidecekleri öğrenildi. Sinan Karaçobanım'ın da bir hafta önce bir çocuğunun dünya geldiği bildirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Şakalaşırken  Düştükleri  Gölette  Kaybolan  Gençlerin  Cesedi  Bulundu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER