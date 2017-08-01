SAKARYA NEHRİ KURUDU! BİNLERCE BALIK ÖLDÜ!
Türkiye'nin 3. en büyük nehri olan Sakarya Nehri, bilinçsiz ve aşırı sulama nedeniyle çöle döndü. 26 gündür su olmayan nehirde binlerce balık öldü, mahsullerini sulayamayan çiftçi de zor durumda.
Polatlı'da tarımsal üretimin hayat damarı olan Sakarya Nehri, bilinçsiz ve aşırı sulama sebebiyle yine kurudu. Nehirdeki binlerce balık öldü, nehir güzergahında ekili olan yeşil mahsul ürünler için de tehlike çanları çalınıyor. Polatlılı çiftçiler, Sakarya Nehri'ni besleyecek Gökpınar Barajı'nın bir an önce bitirilmesini bekliyor. Polatlı Ziraat Odası Başkanı Zekai Köseoğlu, vahşi sulama sistemi yüzünden nehir suyunun tarımsal sulama için yetersiz kaldığını vurguladı.
BİNLERCE BALIK ÖLDÜ, ÇİFTÇİ ZOR DURUMDA
Geçtiği Polatlı sınırları içinde 130 bin dekarlık tarımsal alanın sulanmasını sağlayan Sakarya Nehri, yazın aşırıcı sıcak günlerinde yine kurudu. Nehir yatağında binlerce balık öldü. Tarlalar sulanamaz hale geldi ve ürünler zarar görmeye başladı. İlçenin Sazılar Mahallesi'nde Porsuk Çayı ile birleşen Sakarya Nehri'nin özellikle Karailyas, Beylikköprü ve Yassıhöyük bölgesinde tamamen kuruduğu gözlendi.
26 GÜNDÜR NEHİRDE SU YOK
Polatlı Ziraat Odası Başkanı Zekai Köseoğlu, 26 gündür Sakarya Nehri yatağında su olmadığını ve mahsullerin sulanamadığını belirtti. Her yıl aynı sorunu yaşadıklarını söyleyen Köseoğlu, münavebeli sulama sisteminin uygulanamadığını ve dolayısıyla vahşi sulama sistemi yüzünden nehir suyunun tarımsal sulama için yetersiz kaldığını vurguladı.
GÖKPINAR BARAJI BİR AN ÖNCE BİTİRİLMELİ
Polatlı ve Eskişehir sınırda yapımına 2015 yılında başlanan ve Eskişehir DSİ Bölge Müdürlüğü tarafından inşa edilen Gökpınar Barajı'nın mutlaka bir an önce bitirilmesi gerektiğini söyleyen Köseoğlu, Böylece her yıl yaşadığımız kuraklık korkusu ancak biterö dedi.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı DSİ Eskişehir Bölge Müdürlüğü tarafından Polatlı - Eskişehir sınırında yapımı devam eden Gökpınar Barajı 96 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip olacak. Polatlı ilçesinin içme suyunun da buradan karşılanacağını söyleyen Zekai Köseoğlu, barajın devreye girmesiyle Sakarya Nehri güzergahında 2008 yılından bu yana yaşanan kuruma tehlikesinin de sona ereceğini kaydetti.
Kaynak: haberinburada
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