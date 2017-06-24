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sakarya'da iki grup arasında kavga: 1 ölü, 3 yaralı

SAKARYA'DA İKİ GRUP ARASINDA KAVGA: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

SAKARYA'nın Arifiye ilçe merkezinde iki grup arasında çıkan kavgada 22 yaşındaki Berat Can Sulak bıçakla öldürüldü, 3 kişi ise yaralandı.

Tarih : 24 Haziran 2017, 10:34
Puan Ver : Sakarya'da İki Grup Arasında Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı(6/10)4


Olay saat 02.00 sıralarında, Arifiye Alt Geçit mevkiinde meydana geldi. Gençlerden oluşan iki grup arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, önce çevredekilerin araya girmesiyle kavgaya dönüşmeden önlendi. Olay yerinden ayrılan bir grup yaklaşık bir saat sonra daha fazla kişiyle geldi. İki taraftan yaklaşık 40 kişinin sokak ortasında birbirlerine saldırdığı kavgada 4 genç vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları bıçak darbeleriyle ağır yaralandı.



Çevredekilerin ihbarları üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralanan 22 yaşındaki Berat Can Sulak, aynı yaştaki Serdar Öztürk, 29 yaşındaki Sefa Acar ve 19 yaşındaki HASAN Keskin ambulanslarla Sakarya eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Toyotasa Acil Yardım Hastanesi'ne kaldırıldı. Göğsünden ve sırtından bıçaklanan Berat Can Sulak kaldırıldığı Toyotasa Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



 



kaynak:milliyet








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