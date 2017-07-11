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Sakarya'da Vahşice Öldürülen Suriyeli Hamile Kadının Eşi Konuştu!
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SAKARYA'DA VAHŞİCE ÖLDÜRÜLEN SURİYELİ HAMİLE KADININ EŞİ KONUŞTU!


Sakarya'da vahşice öldürülen Suriyeli hamile kadının eşi konuştu!
Tarih : 11 Temmuz 2017, 21:50
Puan Ver : Sakarya'da Vahşice Öldürülen Suriyeli Hamile Kadının Eşi Konuştu!(6/10)2

Sakarya'nın Kaynarca ilçesindeki ormanlık alanda, 10 aylık bebeğiyle birlikte öldürülen Suriyeli hamile kadın Emani el-Rahmun'un eşi Halid El-Rahmun, İdlib'in Maaret en-Numan ilçesindeki Cibale köyünde AA muhabirine konuştu.

"KATİLLERLE ARAMIZDA HUSUMET YOKTU"

El-Rahmun, "Türk halkı bizim kardeşimizdir. Bize hep kardeşçe yaklaştılar. Katillerle de aramızda bir husumet yoktu. Her gün yemeğimizi paylaşırdık" dedi.

KIYAFETLERİ ALARAK DÖNECEK

Oldukça bitkin olduğu gözlenen el-Rahmun, Sakarya'daki evini görmeye dayanamayacağını, sadece eşinin ve bebeğinin kıyafetlerini alarak, Suriye'ye geri döneceğini söyledi.

"BİRİLERİ ONLARA AKIL VERMİŞ"

Ailenin avukatı Cihat Gökdemir de, "Cinayet zanlılarıyla öldürülen kadının eşi arasında husumet yok. Birileri onlara akıl vermiş olacak ki zanlılar, ceza indirimi almak için varmış gibi konuşuyor." diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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