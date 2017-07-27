İstanbul polisince Sakarya Hendek'de bir çiftlikte ele geçirilen rekor uyuşturucunun ormancı kılığına giren polisin 10 günlük takibiyle ele geçirildiği öğrenildi.

Bahçelievler'de oturan ve her gün 300 kilometre yol katederek uyuşturucu üretmeye giden "Doktor Eroin" kod isimli uyuşturucu imalatçısının takibiyle ele geçirilen 1 ton 400 kilo uyuşturucu ile ortaya çıkarılan uyuşturucu imalathanesine ise çiftilik içerisindeki bir civciv kafesinin altına yapılan gizli bir kapıyla girilen tünelle ulaşıldığı ortaya çıkarıldı.

EKİPLER TARAFINDAN TAKİBE ALINDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerini harekete geçiren olay 2 ay önce yaşandı. Narkotik dedektifleri "Eroin Doktoru" olarak adlandırılan Rıfat B.'nin hergün Sabah saat 05.00'da İstanbul Bahçelievler'den Sakarya hendek'e gittiğini belirledi. Narkotik uzmanları, uyuşturucu imalatından 1998 yılında tutuklanan ve cezaevinde 15 yıl yattıktan sonra 3 yıl önce serbest kalan şüpheliyi takibe alan ekipler yaptıkları fiziki ve teknik takiplerde, Rıfat B.'nin otomobiliye Lütfiyeköy mevkiine gittiğini aracını burada park ettikten sonra kendisini otomobille alan bir kişinin aracıyla bir tavuk çiftliğine getirdiğini tespit etti.

ASİT KOKUSU ELE VERDİ

Eski bir uyuşturucu hükümlüsü olan Rıfat B.ni bu yolculukları üzerine takipteki uzman ekipler, fark edilmemek için ormancı kıyafeti giyerek takibi devam ettirdi. Ekipler, orman işçisiymiş gibi 7 gün boyunca bölgede izleme çalışması yaptı. İzleme ve takip sırasında bölgede yoğun asit kokusu tespit eden ekipler uyuşturucu imal edildiği ihtimali üzerinde durularak bilgiler İl Emniyet Müdürü Dr.Mustafa Çalışkan'a aktarıldı. İzleme ve takip bilgilerinin aktarıldığı Dr.Mustafa Çalışkan'ın koordinasyonunda devam ettirilen çalışmalar sonrasında, yeterli bilgi ve delillerin elde edilmesinin ardından operasyon için karar alındı.

TÜNELLER VE DÜZENEKLER

Emniyet Müdürü Çalışkan'ın yönettiği operasyonda, önce çiftliğin etrafını çeviren ekiplerin 4 - 5 ayrı noktadan eş zamanlı olarak girdiği çiftilikte Rıfat B.'nin de aralarında bulunduğu 7 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Bir bölümü uyuşturucu imalathanesi çevrilen çiftlikte yapılan arama ve inceleme çalışmalarında şebeke üyelerinin farklı bloklara geçmek için tüneller açtıkları tespit edildi. Gaz maskeleri takarak tünellere giren ekipler, eğitimli dedektör köpeklerin yardımıyla yeni beton atılmış bir alanda bulunan betonu kırınca yeni bir tünel daha ortaya çıkarıldı. Tünel içerisinde yapılan incelemede ise 1 ton eroin ve düzenekler ele geçirildi. Şüphelilerin dikkat çekmemek için tavuk ve mantar üretilen çiftlikte 5 bin civciv bulundurduğu ve asit kokusundan etkilenen civcivlerin bir kısmının ölmüş olduğu tespit edildi.

SON 15 YILIN REKORU

Narkotik birimlerince ele geçirilen uyuşturucuların son 15 yılda karada ele geçirilen en yüksek Eroin olduğu öğrenilirken, gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Ele geçirilen uyuşturucular ise Emniyet bahçesinde sergilendi.

Kaynak: Milliyet

Kaynak: haberinburada