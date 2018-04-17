Lisede Gıda Zehirlenmesi! Öğretmen Ve Öğrenciler Hastanelik Oldu
Facebook Ve Twitter'daki Sahte Hesapların Devri Kapanıyor
Ab Raporuna Türkiye'den Sert Tepki: Vahim Bir Durum!
Sakarya'dan Cevap Geldi! Kılıçdaroğlu'nun Yalanı Ortaya Çıktı
Yola Çıkan Yaya E-5'i Birbirine Kattı! 4 Yaralı Var, Trafik Kilit
Ohal'in Uzatılmasına İlişkin Tezkere Meclis Başkanlığı'na Sunuldu
Cas'tan Manchester City'ye İyi Haber
Gol Atan Genç Futbolcuyu Bayıltana Kadar Dövdüler
İki Ülke Daha Ab Yolunda! Öneri Yazısı Konseye Sunuldu
Yasa Dışı Ermeni Anıtı Dikildi, Alman Politikacılar Harekete Geçti
Pkk'ya Bir Darbe Daha! 7 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Kontrol Hastası Genç Kızın Sevgilisine Yaptıkları Dudak Uçuklattı
Aym'nin Eski Genel Sekreterine 10 Yıl Hapis!
Suriye Konulu Arap Zirvesi'ne Türkiye'den İlk Tepki!
Barzani 'peşmerge'nin Kerkük'e Döneceği' İddiasına Son Noktayı Koydu
'2 Saat Bedava' Dediler Binlerce Turist Akın Etti
Mucize Kurtuluş! Bu Otomobilden Burunları Bile Kanamadan Çıktılar
Şampiyonlar Liginde Bülent Uygun, Ertuğrul Sağlam'ı Mağlup Etti
Sahte Banka Siteleri Kurup Hesapları Boşaltan Çete Çökertildi
Ak Parti'li Yazıcı'dan Kafa Karıştıran 'bedelli' Çıkışı

SAKARYA'DAN CEVAP GELDİ! KILIÇDAROĞLU'NUN YALANI ORTAYA ÇIKTI


Sakarya'dan cevap geldi! Kılıçdaroğlu'nun yalanı ortaya çıktı
Tarih : 17 Nisan 2018, 23:40
Puan Ver : Sakarya'dan Cevap Geldi! Kılıçdaroğlu'nun Yalanı Ortaya Çıktı(7/10)3

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında elinde fotoğrafını gösterdiği hastanın prim borcu nedeniyle bakılmadığı iddiasıyla ilgili Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü açıklama yaparak, iddianın asılsız olduğunu belirtti.

HASTA 3 YILDIR TAKİP ALTINDA TUTULUYOR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün partisinin grup toplantısında yatalak hasta Cemal Derbeder'e 3 bin TL sigorta prim borcu olduğu için Sakarya'da hastanelerin bakmadığını iddia etti. konuyla ilgili Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü, hastanın 2015'ten bu yana takip altında tutularak kesintisiz sağlık hizmeti aldığını açıkladı. Hasta işçi Cemal Derbeder'e evde sağlık hizmeti kapsamında 118 kez tıbbi işlem yapıldığı belirtilen açıklama şöyle:

"PRİM BORCUNDAN DOLAYI HİZMET ALAMADIĞI BİLGİSİ ASILSIZDIR"

"İddialar üzerine yapılan incelemede, hastanın 2015 Aralık ayından itibaren Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri tarafından takip altında olduğu ve kesintisiz sağlık hizmeti aldığı; Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi sürecine dayalı acil ve poliklinik hizmeti alması sırasında herhangi bir sorun yaşamadığı tespit edilmiştir. Sistem incelendiğinde hastamıza evde sağlık hizmetleri kapsamına alındığı tarihten bu yana 118 kez tıbbi destek işlemi yapıldığı görülmektedir. İddia edildiği gibi hastanın Bağkur primi borcundan dolayı sağlık tesislerimizden sağlık hizmeti alamadığı bilgisi asılsızdır. Hastanın evde sağlık ekibi tarafından ev ziyaretleri devam etmektedir, yara polikliniğinde takip ve tedavisi yapılmaktadır. Ayrıca evde fizik tedavi hizmeti de almıştır."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Sakarya  Dan  Cevap  Geldi  Kılıçdaroğlu  Nun  Yalanı  Ortaya  Çıktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER