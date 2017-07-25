Sakat Olan Van Persie, Avrupa'da Yok
Son Dakika! Mehmetçik Pkk'ya Bomba Yağdırdı, 9 Terörist Öldürüldü
Fikret Orman, Negredo, Lens, Aboubakar Ve Marcelo Hakkında Konuştu
Galatasaray'da Hem Lucescu Hem De Igor Tudor Görev Yapacak
Kanarya'nın Avrupa Ligi'ndeki Kadrosu Belli Oldu
Chp İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu Dev Rulo İle Meclis'te Şov Yaptı
50 Yaşındaki Mankeni Görenler Onu 20'li Yaşlarında Sanıyor
Gemlik'te 3.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Nusaybin'de Teröristlerin Suriye-Türkiye Arasında Kullandığı Tünel Bulundu
Türkiye-Ab Toplantısında Gergin Anlar! Basın Toplantısı Düelloya Dönüştü
Bakıcısının Boğulduğunu Sanan Vefalı Fil, Can Borcunu Ona Böyle Ödedi
Fetö'cü Hainin 'hero' Tişörtünü Kız Kardeşi Kargoyla Yollamış!
Nüfus Hizmetleri Kanunu Değiştiğinde Müftüler De Nikah Kıyabilecek
'altın Elbiseli Adam'ın Can Verdiği Kazada, Ünlü Broker Da Ölmüş!
Trump'ın New York Çizimi 9 Bin Dolardan Açık Arttırmaya Çıkacak
Eroin Bağımlısı Çift, Bağımlı Olarak Doğan Bebeklerine Eroin Verdikleri İçin Tutuklandı
Doktorun Grip Diyerek Evine Yolladığı Hentbolcu Hayatını Kaybetti
Beşiktaş, Ozi'den Gelen Haberle Derin Bir Nefes Aldı
Personel Alımı İhalesine Sokulmayan Kent Yol İşcileri İş Bıraktı
Tübitak Uzmanının Oğlunun İki Elini Kaybettiği Patlamanın Sırrı Çözüldü! Roket Yapıyormuş

Sakat olan van Persie, Avrupa'da yok

SAKAT OLAN VAN PERSİE, AVRUPA'DA YOK

Fenerbahçe'de Robin van Persie, sakatlığı nedeniyle UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turundaki Sturm Graz maçında oynamayacak.

Tarih : 25 Temmuz 2017, 21:40
Puan Ver : Sakat Olan Van Persie, Avrupa'da Yok(9/10)5

Fenerbahçe'nin Monaco ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Robin van Persie'den kötü haber geldi. Hollandalı yıldız, sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi 3. Ön eleme Turu'nda oynayacağı Sturm Graz maçında forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada yıldız oyuncu hakkında şu ifadeler kullanıldı:

DİZİNDE KANAMA VE YIRTILMA VAR

İsviçre'nin Lozan kentinde Monaco ile yapılan hazırlık maçında girdiği ikili mücadele sonrası bir pozisyonda dizinin üstüne düşen futbolcumuz Robin Van Persie'nin yapılan muayene ve tetkiklerinde sol diz kapsülünde kanama ve yırtılma, bağlarda gerilme tespit edildi. Tecrübeli futbolcunun son antrenman öncesi takım Doktorumuz Prof.Dr. Burak Kunduracıoğlu tarafından muayenesi ve çeşitli testleri yapıldıktan sonra UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Sturm Graz karşılaşmasında oynayamayacağı kesinleşti....

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Sakat  Olan  Van  Persie  Avrupa  Da  Yok    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER