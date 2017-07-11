SAKATLANAN BELHANDA VE EREN'DEN MÜJDE GELDİ
UEFA Avrupa Ligi'nde eleme maçı oynayacak olan Galatasaray'da kulüp doktoru Yener İnce, sakatlanan Belhanda ve Eren için, "Oynarlar mı bilmiyorum ama İsveç'e gidecekler." dedi.
Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Diosgyor ile oynanan hazırlık karşılaşmasında sakatlanarak oyunu terk eden Younes Belhanda ve Eren Derdiyok'un son durumunu değerlendirdi.
"OYNAYIP OYNAMAYACAKLARI KESİN DEĞİL"
Her iki futbolcunun da tedavisinin iyi gittiğini belirten ve Östersunds karşılaşmasında oynayıp oynayamayacakları konusunda bilgi veren Yener İnce "Her iki oyuncunun sakatlığı da darbeye bağlı. İkisinin de tedavileri iyi bir şekilde devam ediyor. Bu tedaviye de çok iyi cevap verdiler. Hedef maçımıza çok kısa süre var. Bu nedenle oynamaları konusunda kesin bir cevap vermek mümkün değil.
"İKİ OYUNCU DA İSVEÇ'E GİDECEK"
Normal şartlarda tedavi süresi biraz daha uzun sürebilir. Biz iki oyuncuyu da İsveç'e götüreceğiz. Son dakikaya kadar da yoğun tedavi ile devam edip durumlarına bakacağız. Diğer tüm oyuncularla planlanan çalışmalar devam ediyor. Belhanda ve Eren dışında tüm oyuncularımız oynayacak durumdalar. Hocamız ile beraber planladığımız etkili çalışma planını uyguluyoruz. Bu sezon normalin üstünde yoğun ve kapsamlı hazırlanıyoruz. Gayet de iyi gidiyor. Eren ve Belhanda da inşallah en kısa sürede dönecek. Belirttiğim gibi hocamızla beraber iyi bir planlama yaptık" dedi.
Kaynak: haberinburada
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