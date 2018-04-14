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Sakatlanan Neymar'ın hayali gerçek oldu

SAKATLANAN NEYMAR'IN HAYALİ GERÇEK OLDU

Sakatlığı sebebiyle uzun süredir oynamayan Neymar, "Sakatlığım iyiye gidiyor. Bir ay sonra iyileşeceğim. Dünya Kupasında sahada olacağım." dedi.

Tarih : 14 Nisan 2018, 13:20
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Paris Saint-Germain'in Marsilya ile oynadığı maçta sakatlanan ve ameliyat olan Neymar, sahalara dönüş tarihini açıkladı.

PSG'nin Şampiyonlar Liginde Real Madrid ile oynanan maçları kaçırmak zorunda kalan Neymar, 14 Haziran'da başlayacak Dünya Kupasında kesin olarak yer alacak.

"BİR AY SONRA İYİLEŞECEĞİM"

Sakatlığı hakkında Brezilya basınına konuşan Neymar, "Sakatlığım iyiye gidiyor. Bir ay sonra iyileşeceğim" ifadelerini kullandı.

Sezon başında Barcelona'dan PSG'ye 222 milyon euroya transfer olan 26 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, bu sezon 30 maçta 29 gol attı ve 19 asist yaptı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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