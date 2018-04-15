SAKİNCE KALDIRIMDA YÜRÜYORLARDI! BAŞLARINA MERMİ GİBİ BETON YAĞDI
Kahramanmaraş'ta apartmanın üst katlarından beton parçaları düştüğü sırada kaldırımdan geçen yayalar, ölümden saniyelerle kurtuldu.
Kahramanmaraş'ta bir apartmandan beton parçaları düştüğü sırada kaldırımdan geçen yayalar, saniyelerle ölümden kurtuldu.
BETON PARÇALARI KALDIRIMDA YÜRÜYEN YAYALARIN ÜSTÜNE DÜŞTÜ
Dulkadiroğlu ilçesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerindeki otobüs durakları mevkisinde kaldırımda yürüyen yayaların üzerine beton parçaları düştü.
ÖLÜMDEN SANİYELERLE KURTULDULAR
Çevredeki güvenlik kameralarınca görüntülenen olayda yayalar saniyelerle ölümden kurtuldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, üst katlarda düşme tehlikesi olan beton parçalarının kontrollü alınması için itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Güvenlik şeridine alınan kaldırım, apartmandaki beton parçalarının temizlenmesiyle tekrar yaya trafiğine açıldı.
Kaynak: haberinburada
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