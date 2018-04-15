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Sakince kaldırımda yürüyorlardı! Başlarına mermi gibi beton yağdı

SAKİNCE KALDIRIMDA YÜRÜYORLARDI! BAŞLARINA MERMİ GİBİ BETON YAĞDI

Kahramanmaraş'ta apartmanın üst katlarından beton parçaları düştüğü sırada kaldırımdan geçen yayalar, ölümden saniyelerle kurtuldu.

Tarih : 15 Nisan 2018, 23:00
Puan Ver : Sakince Kaldırımda Yürüyorlardı! Başlarına Mermi Gibi Beton Yağdı(10/10)6

Kahramanmaraş'ta bir apartmandan beton parçaları düştüğü sırada kaldırımdan geçen yayalar, saniyelerle ölümden kurtuldu.

BETON PARÇALARI KALDIRIMDA YÜRÜYEN YAYALARIN ÜSTÜNE DÜŞTÜ

Dulkadiroğlu ilçesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerindeki otobüs durakları mevkisinde kaldırımda yürüyen yayaların üzerine beton parçaları düştü.

ÖLÜMDEN SANİYELERLE KURTULDULAR

Çevredeki güvenlik kameralarınca görüntülenen olayda yayalar saniyelerle ölümden kurtuldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, üst katlarda düşme tehlikesi olan beton parçalarının kontrollü alınması için itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Güvenlik şeridine alınan kaldırım, apartmandaki beton parçalarının temizlenmesiyle tekrar yaya trafiğine açıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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