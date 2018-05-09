Vahşice Öldürüldükten Sonra Yakılan 5 Kişilik Aile, Tek Tabutta Bebek Mezarına Defnedildi
O Anlar Kamerada! Taksim'de Yüzlerce Arı, Yoldan Geçenlere Zor Anlar Yaşattı
Cenazede Abdullah Gül'e Şok Tepki: Reisime Hainlik Yaptın
Kelliğe Çare Olabilecek İlaç Keşfedildi
Toki, Ataköy'deki Baruthane Arazisini Halka Açık Park Yapacak
Mardin'de Çocuk İşçilerin Çalıştığı Bahçeye Yıldırım Düştü: 1 Ölü, 2 Yaralı
Fetö, 49 Milyon Kişinin Kimlik Bilgilerini Kopyalamış
Uber'den Dev Hamle! Uçan Taksiler 2020'de Gökyüzünde Olacak
Oğuzhan İçin Ezeli Rakip Devreye Girdi
Karnı Burnunda Nazlı'nın Paylaştığı Video Pes Dedirtti
Spor Toto Süper Lig Kupası Görücüye Çıktı
Şırnak'ta Sele Kapılan 2 Çocuk Kayboldu
'erdoğan-Bahçeli Ortak Miting Yapacak Mı' Sorusuna Beştepe'den Yanıt
İnce, Cezaevinde Demirtaş'ı Ziyaret Etti
Bm'den Seçim Öncesi Türkiye'ye Çağrı: Ohal'i Kaldırın!
Trump'ın İran Nükleer Anlaşmasından Çekilmesinin 3 Nedeni
Çorum'da Mezarlıktaki Ağlayan Kızı Canlı Yayında Anlatan Muhabiri Yaşlı Adam Korkuttu!
Saksıya Sinirlenip Uçan Tekme Atan Genç, İzleyenleri Şaşkına Çevirdi
Güzel Şarkıcının Dekoltesi Programa Damga Vurdu
'tamam' Akımı Sonrası Muhalefet Partileri Yıldız Tilbe'nin Şarkısının Peşine Düştü

Saksıya sinirlenip uçan tekme atan genç, izleyenleri şaşkına çevirdi

SAKSIYA SİNİRLENİP UÇAN TEKME ATAN GENÇ, İZLEYENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

İşe geldiğinde çiçek saksısını yerde gören esnaf, kameraları inceleyince bir gencin defalarca saksıya vurup düşürdüğünü ardından da kendisinin düştüğünü gördü. Daha önce de bir genç, balona röveşata atmıştı.

Tarih : 09 Mayıs 2018, 13:10
Puan Ver : Saksıya Sinirlenip Uçan Tekme Atan Genç, İzleyenleri Şaşkına Çevirdi(10/10)6

Güvenlik kameralarına bu zamana kadar yansıyan balona röveşata atma girişimi, bir kadının kardan adama sinirlenip tekmelemesinin ardından bu sefer de bir kişi saksıya sinirlenip tekme attı.

SABAH İŞE GELEN ESNAF SAKSIYI YERDE GÖRÜNCE KAMERAYA BAKTI

Sabah dükkanını açmaya gelen esnaf, çiçek dikili saksının yerde olduğunu gördü. Saksıya bir aracın çarptığını düşünen esnaf, aracı tespit etmek için güvenlik kamerası görüntülerini inceleyince büyük şaşkınlık yaşadı.

SAKSIYA TEKME ATAN GENÇ, DÜŞMEYİNCE DE SİNİRLENMİŞ

Görüntülerde sabah erken saatlerde kaldırımda yürüyen bir genç, yolun kenarında bulunan plastik saksıya doğru yaklaşıp tekme atıyor. Saksının devrilmemesi üzerine genç sinirlenip bir kez daha koşarak tekme atıyor.

YERE DÜŞEN GENÇ, HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ DEVAM ETMİŞ

Vurmanın şiddetiyle saksı bir tarafa düşerken, genç de diğer tarafa savrularak yere düşüyor. Hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalkan genç, yoluna devam ediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Saksıya  Sinirlenip  Uçan  Tekme  Atan  Genç  İzleyenleri  Şaşkına  Çevirdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER