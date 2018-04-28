SALAH SUSTU, LİVERPOOL KAZANAMADI
İngiltere Liginde Liverpool, evinde karşılaştığı Stoke City'yle golsüz berabere kaldı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, konuk ettiği Stoke City ile 0-0 berabere kaldı. Ligin 36. haftasının açılış maçında Liverpool, kümede kalma mücadelesi veren Stoke City'yi Anfield Stadı'nda konuk etti.
Karşılaşma boyunca iki takım da yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremeyince mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlandı.
LİVERPOOL 3. SIRADA
Bu sonuçla iki takım da haftayı birer puanla kapadı. Liverpool maç fazlası ve 72 puanla ligde üçüncü sıradaki yerini korurken, Stoke City ise 30 puanla 18'inci sırada bulunuyor.
Kaynak: haberinburada
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